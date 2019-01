Privremena suspenzija znači ukidanje taksi

Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić ocijenio je da izjave iz Prištine o privremenoj suspenziji taksa na robu iz centralne Srbije u stvari znači njihovo ukidanje.

"Priština je došla do situacije da su svesni da dalje poigravanje sa tom temom može da ostavi teške posledice po njihove odnose sa SAD", rekao je Dačić, podsjećajući da SAD drugi put uskraćuju vizu (premijeru samoproglašenog Kosova) Ramušu Haradinaju za vrijeme njegovog mandata.

On kaže da je sada očigledno da, ako Priština ide na formulaciju "privremene suspenzije", to znači de fakto ukidanje.

"Srbija neće nastaviti dijalog ako te takse ne budu stavljene van snage. Kako će Priština to obrazložiti svojoj javnosti, to je drugo pitanje. Mi smo i ranije govorili, ako neko ne izvrši pritisak na Prištinu, prije svega Amerika, ukidanja taksa neće ni biti, ali to ne znači da će sve tako i da bude", rekao je Dačić za Televiziju "Prva".

Dačić je ocijenio da se ne ide u pravcu da pitanje (samoproglašenog) Kosova bude prebačeno u UN i da se promijeni format pregovora.

On je dodao da SAD ne žele da Kosovo bude prepreka za kompromis, niti da promijene format, nego ako se vidi da može da dođe do dogovora, da se na kraju uključi Savjet bezbjednosti UN.

Dačić je ocijenio da je problem što se SAD sada bave drugim temama, te podsjetio da je juče ostavku najavio Ves Mičel koji se bavi regionom Balkana i koji je odigrao značajnu ulogu otvarajući mogućnost za postizanje kompromisa, uvodeći u američki rječnik traganje za "kreativnim rješenjem" za Kosovo, koje bi bilo kompromis.

Govoreći o planu Srbije za rješavanje kosovskog problema, on je rekao da "ne može do detalja da kaže kako bi izgledao taj plan".

"Trebalo bi da se vode neki razgovori o tome... Nikada se nisu vodili detaljni razgovori, mislim na dijalog sa Prištinom. Predsednik Aleksandar Vučić je izneo ideju, odnosno principe na osnovu kojih bi trebalo da se razgovara, ali čim je to došlo u javnost, nekako se zastalo sa dijalogom", naveo je Dačić.

Na opasku da ideja nije najjasnije artikulisana, Dačić je rekao da je javnost čula načela s ciljem da se nađe neko kompromisno rješenje.

"Ja sam o tome govorio dugi niz godina da treba da se napravi neko utvrđivanje te linije odvajanja. Zemlje koje su priznale Kosovo tumače da ono ima svoje granice, a naša javnost i Ustav govore da je Kosovo deo Srbije. Postoje dva principijelna rešenja, od kojih je jedno da je Kosovo nezavisno i naše da treba da ima najveći stepen autonomije unutar Srbije. Nijedno rešenje nije prihvatljivo za obe strane", istakao je Dačić.

Na pitanje da li je na stolu tema o razmjeni teritorija, kao što govori (predsjednik samoproglašenog Kosova) Hašim Tači, on je odgovorio da "nema na kom stolu da bude".

"Uopšte se nije otišlo korak dalje, da se razgovara o nečem konkretnom. To što priča Tači ne podržava drugi dio pregovaračkog tima koji su formirali u Prištini. Oni nisu sami načisto da li uopšte hoće kompromis. Mislim da neće, nego je to igranje dobrih i loših policajaca", naveo je Dačić.

On je rekao da povlačenja priznanja nezavisnosti Kosova ne mogu da riješe trajno kosovsko pitanje, ali govore da se pozicija Srbije promijenila u pozitivnom smislu, jer Priština ne može da postane član nijedne međunarodne organizacije, pošto nema više većinu.

"Više nemaju većinu. A kako su je imali? Pacifički region ima 12 glasova, a Karipski još desetak, što čini 20 i nešto članica UN. Zato je bitno da nastavimo da radimo na povlačenju priznanja. Vidi se da se bez dogovora sa nama ne može naći rešenje", rekao je Dačić.