Priština planira da uhapsi 26 srpskih policajaca

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da začarani krug na Kosovu i Metohiji nije zatvoren i da vlasti u Prištini žele da u ponedjeljak, 21. maja, uhapse 26 srpskih policajca sa sjevera Kosova i još 15 osoba pod izgovorom da su učestvovali u korupciji i slično.

"To žele da bi Kosovska Mitrovica ostala nezaštićena i da bi mogli da urade najprljavije stvari protiv našeg naroda. Zatim bi slijedio završni čin pokušaja potpunog ovladavanja prostorom gdje žive Srbi na Kosovu i Metohiji. Onda bi rekli - doveli smo vas pred svršeni čin, kao Hrvati prije `Oluje`", kaže Vučić.

Vučić je za RTS rekao da je Srbija o tome obavijestila međunarodne institucije i da ga zabrinjava situacija na Kosovu.

"To što Kadri Veselji govori o Nišu, Kuršumliji i drugim mjestima da su bili albanska - bilo bi dobro da dođe da vidim kako to izgleda i kako će to da mu uspije. A, Srbija će reagovati uzdržano, smireno, ali će sačuvati i zaštititi svoj svoj narod", poručio je Vučić.

Komentarišući rezoluciju koju je Priština usvojila o takozvanom "genocidu Srbije", Vučić je naglasio da neki narodi na Balkanu ne razumiju i ne mogu da pronađu put u budućnost.

"Jedini put koji vide jeste mržnja prema Srbima, iako će uvek reći da je to protiv onih koji su činili zločine prema njihovom narodu. I ne mogu da se okrenu ni radu, ni poslu, trgovini, ekonomiji. Neki su samo obukli odela i stavili kravate, i izašli iz šume i razumljivo je da na takav način govore", rekao je Vučić.

On ja naveo da ga brine to što su predstavnici Prištine počeli da se utrkuju u takvim izjavama.

Vučić je istakao da je problem to što Evropa i svijet nisu reagovali kada je Priština formirala vojsku, odbila da formira zajednicu srpskih opština i bez dokaza optuživala Srbe za sve moguće zločine i držala ljude u pritvoru, a poslije oslobađala, dodavši da su formalno reagovali kada su uvedene takse na robu iz centralne Srbije i BiH.

On ističe da je Srbija upozoravala i na ovu rezoluciju i na donošenje drugih odluka zbog kojih svaki Srbin treba da se osjeća uplašeno.

"U svijetu i kod nas u zemlji svi vole da se prave ludi, da ne znaju šta se na Kosovu dešava, pola Evrope se pravi ludo i blesavo, pola svijeta se prave ludo i blesavo, Albanci se prave ludi i blesavi, pa i Srbi u većini kao da ne znaju šta zbiva na Kosovu. Nema problema i meni je najlakše da se pravim lud, ali ću se truditi i pokušati da ne budem takav, to je najlaške rješenje", rekao je Vučić.