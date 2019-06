Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je da postoje obavještajna saznanja da prištinska strana namjerava da sprovede unilateralne akcije koje bi mogle destabilizovati sjever Kosova, navodeći da je plan osvajanje Rudnika "Trepča", a jedan od ciljeva mogao bi biti i podmetanje raznih eksplozivnih naprava širom sjevera.

Dačić je za "Glas Amerike" rekao da je njegov cilj da upozori međunarodnu zajednicu da Kfor preduzme mjere, jer je za to nadležan i zbog toga prisutan na Kosovu i Metohiji.

"Postoje takva saznanja i mi smo to podijelili za zapadnim partnerima. Oni sve to znaju. Upozorio sam Kfor jer je njihov zadatak da štite sve građane, bez obzira na to da li su Srbi ili Albanci, da spriječe napad na sjever Kosova. Ukoliko Kfor to ne uradi dolazimo u veliki rizik za destabilizaciju cijelog regiona", naglasio je Dačić.

Prema njegovim riječima, očigledno postoje indicije i želje za stalnim jednostranim potezima i provokacijama, koje će odvlačiti dalje od dijaloga i rješenja.

"Mi ne bismo voljeli da dođemo u situaciju da Kfor ne želi da ispuni ono što mora, a da se onda postavlja pitanje da Srbija treba da smatra da Rezolucija 1244 više nema smisla, jer oni neće da zaštite Srbe. Onda Srbija mora da zaštiti svoj narod. To nas vodi sve dalje u eskalaciju problema. Nadamo se da se to neće desiti i zato stalno upozoravamo da takve ambicije Prištine moraju biti kontrolisane i spriječeni ti planovi da ne bi došlo do novog zaoštravanja u regionu", naglasio je Dačić.

On je istakao da Beogradu ne odgovara zaoštravanje, već želi nastavak dijaloga i rješenje, te izrazio nadu da, nakon najnovijih incidenata na Kosmetu, više niko ozbiljno ne postavlja pitanje o tome da li Unmik treba da ostane.

"Nažalost, situacija je takva da je međunarodno prisustvo i dalje potrebno na Kosovu i Metohiji. Mi bismo željeli da što prije bude postignuto mirno i trajno rješenja, onda više neće biti potrebne ni sjednice Savjeta bezbjednosti, niti bilo kakve međunarodne misije", rekao je Dačić.

Komentarišući navode predstavnika Prištine u UN Vljore Čitaku da je po završetku jučerašnje sjednice Savjeta bezbjednosti UN vikao na nju i na prištinsku delegaciju i vrijeđao ih, Dačić je rekao da ga je frapirala ta laž.

On je pojasnio da se njegov komentar o "kolonizatorima" odnosio na govor Čitaku na sjednici Savjeta bezbjednosti kada je rekla da je u slučaju Srbije i takozvanog Kosova riječ o "dekolonijalizaciji".

"Kada mi donese jedan istorijski spomenik albanskog porijekla iz 13. ili 14. vijeka sa Kosova, kada pokaže jedan spomenik iz tog perioda, onda bih mogao da kažem da su Albanci tu bili u to vrijeme. Ali reći za Srbe da su kolonizatori, da su vladali, a ne živjeli na Kosovu, to je bezobrazluk", naglasio je Dačić.

On je dodao da da postoji dogovor da će do kraja godine biti održana još jedna sjednica Savjeta bezbjednosti o Kosmetu, najvjerovatnije u oktobru, dok će sljedeće godine biti održane dvije sjednice.

Povodom reagovanja na fotografiju, na kojoj se vidi da je na novčanici od 100 dolara napisao "Kosovo je Srbija", Dačić je rekao da vjeruje da bi se neki toliko bunili da je napisao da "Kosovo nije Srbija".

"Neko mi je rekao da uništavam imovinu SAD, pa ja sam bar uradio na takav način da sam napisao na novčanici, koja ne pripada Amerikancu. Nisam za razliku od njih bacao bombe sa osiromašenim uranijumom", naglašava Dačić.