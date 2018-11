Priština diskriminiše sve što je srpsko

Predsjednik Vlade Srbije Ana Brnabić istakla je u Beču da Priština taksama suprotnim CEFTA sporazumu diskriminiše sve što je srpsko, ali da se nada da će se u budućnosti moći implementirati ovaj sporazum, što će omogućiti nastavak razgovora o onome što zemlje regiona mogu zajedno da postignu.

Brnabićeva je na konferenciji za novinare, nakon radnog doručka predsjedavajućeg EU austrijskog kancelara Sebastijana Kurca sa zvaničnicima zapadnog Balkana, istakla da je Srbija okrenuta budućnosti, ali da se, nažalost, region svako malo vraća unazad.

Ona je dodala da je to posebno vidljivo posljednje dvije sedmice i ukazala da je Priština prekršila CEFTA sporazum povećanjem taksi za robu iz centralne Srbije.

"To nije u skladu sa CEFTA i predstavlja jasnu diskriminaciju svega što je srpsko", navela je premijer Srbije.

Brnabićeva je zahvalila austrijskom kancelaru na tome što je Austrija proširenje EU držala visoko na listi prioriteta, te izrazila nadu u dalje otvaranje poglavlja, što je, kako je istakla, važan signal za građane Srbije, prenijeli su beogradski mediji.

Ona je rekla da je Srbija posvećena evropskoj integraciji, reformama, kao i regionalnoj saradnji, što su i ključni prioriteti Beograda, a ne samo zbog etapa na put ka EU.

Premijer samoproglašenog Kosova Ramuš Haradinaj, koji je na konferenciji govorio poslije premijera Srbije, rekao je da je potez Prištine uslijedio zbog navodnog dugogodišnjeg nejednakog tretmana robe sa Kosmeta u Srbiji i u BiH.

"Nijedan proizvod sa Kosova nije mogao da ide u Srbiju i BiH bez finansijskih prepreka. S druge strane imamo dobru saradnju sa drugim zemljama, sa kojima nemamo tarifne prepreke. Spremni smo na jačanje odnosa sa svim susjedima", rekao je on.

Haradinaj se osvrnuo i na viznu liberalizaciju sa EU, dodajući da je Priština spremna na to, ali da danas u Evropi ne postoji spremnost da se o tome odluči, dok je premijer Albanije Edi Rama rekao da se nada da će vizna liberalizacija sa samoprglašenim Kosovom uslijediti barem nakon izbora za Evropski parlament.

Austrijski kancelar Sebastijan Kurc je rekao da je danas sa zvaničnicima zapadnog Balkana razgovarao o evropskoj integraciji regiona, kao i saradnji unutar regiona.

On je istakao da je Austrija snažan partner regionu na putu ka EU, i da je stav Beča da EU ne bi bila potpuna bez zapadnog Balkana.

"Znamo da je stabilnost Evrope povezana sa bezbjednošću i stabilnosti u vašem regionu. Zato je jako važno da sve zemlje zapadnog Balkana idu putem ka EU", rekao je Kurc.

Evropski komesar Johanes Han je rekao da je širenje EU jedan od tri ključna prioriteta predsjedavanja Austrije EU, što je bilo jako bitno, te ukazao da je bitno i da se zapadni Balkan integriše u zajedničko tržište, za šta je važno ukinuti sve barijere, formalne i neformalne.

"Povezivanje regiona je od velikog značaja za region, posebno u energetskom sektoru. Bitno je da se poveća obim trgovinske saradnje unutar regiona. Od 2016. do 2017. imali smo blag rast koji je obećavajući trend. U posljednjih deset godina udvostručena je trgovina regiona sa EU", rekao je Han.

On je naveo da je bitno da svih šest zemalja regiona imaju evropsku perspektivu, dodajući da je to proces na osnovu zasluga. "To znači da neće svi zajedno moći pristupiti, ali je bitno da svi imaju perspektivu", naglasio je Han.