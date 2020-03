Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da Priština mora da shvati da nije ravnopravna sa Srbijom, a najavu premijera samoproglašenog Kosova Aljbina Kurtija o djelimičnom ukidanju taksi na srpsku robu ocijenio je kao "manevarske igre".

"Kakav reciprocitet, moraju da shvate da oni nisu ravnopravni sa Srbijom. Na Kosovu postoje i oni koji hoće da nema nikakvih ukidanja taksi, od Kurtija koji vrši manevarske igre do onih koji smatraju da takse moraju da budu ukinute zbog dobrih odnosa sa SAD", kaže Dačić za RTS.

Prema njegovim riječima, Kurti bi nešto ukinuo, a da ne ukine i da pritom ucenjuje Srbiju.

Dačić je dodao da postoje i drugi dijelovi američke administracije, dijelovi takozvane duboke države, koji na samoproglašeno Kosovo gledaju sa velikim simpatijama, jer je to bio njihov projekat.

"Oni pritiskaju Prištinu, ali ne kažu šta će biti ako ih ne posluša. Dok se to ne promeni, Priština neće promeniti stavove", smatra Dačić.

Dačić je naveo da je Priština smislila da Srbija treba da prestane sa kampanjom povlačenja priznanja, a prije neki dan se radovala kada je Jamajka navodno priznala Kosovo.

"Najavili su da će na sledećoj sednici vlade da potpišu sporazum da će Tirana i Priština zajednički da lobiraju za priznanje Kosova. Znači, da oni to nastave da rade, a da nama to treba da bude zabranjeno", napomenuo je Dačić.

Govoreći o juče završenoj posjeti Kini, Dačić je rekao da je ona bila od izuzetnog značaja za Srbiju, kao i za Kinu, bez obzira što je ta zemlja velesila, imajući u vidu specifičan trenutak u kome se nalazi.

"Oni sami su rekli da sam ja bio prvi ministar spoljnih poslova na svetu koji je došao u posetu od kada je počela epidemija. Time je simbolično pokazano da ne ostavljamo prijatelje u nevolji i /kineski šef diplomatije/ Van Gi je rekao da ga to raduje i da su ponosni što imaju takve prijatelje", naveo je Dačić.

On je ponovio je da bi kineski predsjednik Si Đinping mogao da u septembru posjeti Srbiju, što je dodatni impuls prijateljstvu dvije zemlje.

Govoreći o tome da li se plašio virusa korona dok je boravio u Kini, Dačić kaže da "nije imao vremena", te da je Kina organizovana zemlja, koja se nalazi na braniku borbe čitavog čovječanstva protiv ovog virusa.

"Nije isključeno da je to laboratorijski napad. Čuo sam neke informacije - oni sumnjaju da to nije organskog porekla, sada treba dalje utvrditi kako je i zašto je došao do Kine", ispričao je Dačić.