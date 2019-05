Pripadnci ROSU divljali po Zubinom Potoku: Prevrnuti kamioni i dim na putu FOTO VIDEO

Nakon što su pripadnici ROSU jutros ušli u Zubin Potok, došlo je do pucnjave blizu improvizovanih barikada koje je postavilo uplašeno stanovništvo.

Snimci sa lica mjesta, koji su objavljeni na društvenim mrežama, prikazuju momente probijanja barikade i pucnjavu, kao i situaciju nedugo nakon bacanja šok-bombi i rušenja barikada.

Kosovo police removed barricades set up by citizens near the town of Zubin Potok in the Serb-dominated north of Kosovo to block their entry during this morning’s operation against organise crime.

Prema posljednjim informacijama, specijalne jedinice kosovske policije napustile su područje Zubinog Potoka poslije operacije koja je trajala više od pet sati.

"Tokom akcije uhapšeno je pet osoba, tukli su lokalne Srbe, pretresali kuće, lomili i pravili štetu", rekao je Tanjugu lokalni policijski zvaničnik, koji kaže da građani sada utvrđuju razmjere pričinjene štete.

Kako je dodao, šteta je vidljiva, jer su pripadnici specijalne policije uništavali vozila parkirana pored puta kojim su se oni kretali, a tokom pretresa u nekim kućama takođe su lomili sve na šta bi naišli.

"Na desetine automobila je bilo pred puta. Ta, ne policija, već horda, je lomila, sjekla gume, lim, vadila stakla. To je iživljavanje. Oko dvadeset vozila je oštećeno hira radi", rekao je za Tanjug taj policijski zvaničnik.

U tri kuće su vršili pretres i takođe su lomili i pravili štetu. Oko deset časova prema izvorima "Blica" sa lica mjesta, barikada u Zubinom Potoku je probijena, što je praktično omogućilo pripadnicima ROSU da uđu u Zubin Potok.

Dok je trajao 'proboj' barikade kako prenose izvori "Blica" pucnji su se čuli gotovo konstantno sa kraćim prekidima.

Više od sat vremena pucalo se iz različitog naoružanja. Trenutno je zatišje i niko ne može da precizira koji će biti sljedeći koraci prištinskih vlasti.

U Zubinom Potoku uhapšen je komandir policijske stanice. Praktično pripadnici Rosu sada su u sve četiri srpske opštine na sjeveru.

📷 Kosovo special forces in the north Kosovo town of Zubin Potok, which was among the locations raided in a major operation this morning to detain suspects who have allegedly been participating in or organising criminal groups.

Na snimcima i fotografijama se vide i prevrnuta vozila kojim su građani pokušali da naprave blokade na putu.

Prema informacijama sa terena pipadnici ROSU su išli pješške magistralnim putem, pucali i bacali šok bombe, javio je Tanjug.