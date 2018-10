Prioritet prisajedinjenje Preševske kotline sa Kosovom

Predsjednik privremenih institucija na Kosovu i Metohiji Hašim Tači rekao je da bi "revizija granice sa Srbijom" podrazumijevala pripajanje "Preševske kotline Kosovu uz garancije SAD, EU i NATO-a da će Srbija priznati" samoproglašeno Kosovo.

On je konferenciji za novinare u Prištini rekao da ni po koju cijenu ne prihvata "podjelu Kosova" i da neće dozvoliti razmjenu teritorija već se mora uspostaviti puna "institucionalna i izvršna vlast na cijeloj teritoriji, uključujući i sjever".

"Ukoliko SAD, EU I NATO daju garancije da će Srbija priznati Kosovo, spreman sam da potpišem sporazum o normalizaciji odnosa koji podrazumijeva i dogledno priključenje Preševske kotline", rekao je Tači.

On je ponovio da će dati sve od sebe da se dogodi "korekcija granice u odnosu na Preševsku kotlinu - opštine Medveđa, Bujanovac i Preševo". "To je jedna od mojih prioritetnih obaveza", rekao je Tači, dodavši da je uvjeren da će se to dogoditi.

On je izrazio uvjerenje i da samoproglašeno Kosovo i Metohija u svojim stavovima ima punu podršku "strateških partnera".

Srna