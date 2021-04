Pretukli i mučili porodicu Obradović zbog zlata: Nakon dvije i po godine otkriveni počinioci

Dvije i po godine nakon što su zvjerski pretukli Julijanu (71) i Miroslav Obradović (71) kao i njihovog sina Zorana (52) i unuka Aleksandara (21) i u njihovoj kući u aleksinačkom selu Mozgovo, maskirani razbojnici koji su jadne ljude napali u pola noći na spavanju, napokon su dolijali.

Sa teškim tjelesnim povredama Zoran je tada prebačen u UKC Niš gdje je operisan, a pravu torturu pretrpjela je i baka Julijana koju su razbojnici peglom gorjeli po tijelu.

Niška policija je u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Nišu, intenzivnim radom, uspjela da rasvijetli ovo nezapamćeno razbojništvo, a krivičnu prijavu podnijeće protiv četrdesetogodišnjeg muškarca iz Loznice, osumnjičenog za ovo krivično djelo.

- Sumnja se da su on i još tri osobe za kojima policija intenzivno traga, 8. septembra 2018. godine, tokom noći, ušli u jednu kuću u okolini Aleksinca, u kojoj su spavali ukućani starosti 71, 52 i 21 godinu, vezali ih i zadali im više udaraca, tražeći da im daju zlato i novac. Potom su iz kuće uzeli 30 zlatnika, zlatno prstenje, lančiće, narukvice, privjeske, dva sata i manju sumu novca i pobjegli. Policija je operativnim radom identifikovala osumnjičenog koji se trenutno nalazi na izdržavanju zatvorske kazne zbog drugog krivičnog djela – kažu u policiji u Nišu.

Nesrećni ljudi su te noći pretrpjeli strašnu torturu, o kojoj najbolje svjedoče riječi bake Julijane koja je tada za novosti pričala o mučenju koje su pretrpjeli.

- Onda je jedan od njih zaurlao da mu nađemo peglu i tada je krenula agonija. Uključio je u struju i počeo da me prži njome po tijelu. Najprije mi je vrelu peglu stavio na ruku, zatim na nogu… pa opet na ruku. Trpjela sam misleći da će odustati, ali kada su zaprijetili da će unuku napraviti ožiljak koji će nositi čitav život, suprug je rekao: "Daj im zlato". Odvezali su me i ja sam ih odvela do sobe u kojoj je aktovka puna zlata. Skinuli su nam čak i vjenčane burme, sat, unuku su polomili laptop, odnijeli mobilni telefon - rekla je Julijana prije dvije i po godine za "Novosti".