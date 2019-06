Presječen lanac trgovine ljudima: Djevojčicu prodali za dvije hiljade evra

Hapšenjem tročlane grupe koja je, kako se sumnja, pod maskom ugovorenog braka pokušala da prokrijumčari četrnaestogodišnju djevojčicu sa Kosova i Metohije u Njemačku, niška policija, po svemu sudeći, presjekla je jedan od međunarodnih kanala trgovine ljudima.

Kako “Blic” saznaje, četrnaestogodišnjakinja je iz Kosovske Kamenice po otkrivanju slučaja priznala da je navodno pristala na ugovoreni brak u Njemačkoj koji nije neuobičajen običaj u sredini u kojoj živi, kao i da nije bilo fizičke prisile, ali to u svakom slučaju ne znači da dijete nije bilo izmanipulisano i da se po prelasku granice ne bi obrela u dobro organizovanoj mreži krijumčara bijelim robljem.

Akcija kojoj je prethodio operativni rad odsjeka za trgovinu ljudima niške kriminalističke policije finiširana je na niškom Aerodromu “Konstantin Veliki”, gdje su uhapšeni njemačka državljanika M. B. (18) i R. F. (34) iz Kragujevca, dok je F. O. (42) iz Prištine lišen slobode na prelazu Horgoš u pokušaju da pređe granicu automobilom.

R. F. se sumnjiči da je F. O. iz Prištine tražio da mu pronađe nevinu djevojčicu kojom bi, navodno, oženio sina uz naknadu od 2.000 evra njenim roditeljima, a kada je pronađena adekvatna “mlada”, krenuli su put Njemačke uz pomoć pasoša koji je kupljen od dvadesetdvogodišnje djevojke na koju djevojčica liči.

Nakon hapšenja, Više javno tužilaštvo u Nišu u nedjelju je protiv sve troje pokrenulo istragu zbog sumnje da su se bavili trgovinom ljudima, a nakon saslušanja u Višem sudu u Nišu, sudija za prethodni postupak na predlog tužilaštva odredio im je pritvor do 30 dana – zbog opasnosti od bjekstva i zbog visine zaprećene kazne od tri do 12 godina zatvora.

– Ona je priznala da je znala da ide zbog ugovorenog braka i rekla je da je ona dobrovoljno pristala na sve to. Ali to je sve pod znakom pitanja, da li bi baš tako bilo ili bi završila u mreži prostitucije. Čak i da je ugovoreni brak, gdje to ima da se dijete udaje u tim godinama? Zasad nema elemenata da je bilo fizičke prisile kako bi djevojčica krenula za Njemačku, ali da li je tu u pitanju neka psihološka ili emocionalna manipulacija, to ostaje da se utvrdi. Ona je znala da ide na ugovoreni brak, ali je pitanje kako su joj to predstavili i šta je tu u suštini istina. Ona je ipak dijete, ne može se očekivati od djeteta od 14 godina da donese zrelu odluku i da se kaže, dobro, ona je pristala. Vidjećemo kako je došlo do toga da ona pristane na to. U rad će se uključiti i pedagozi i psiholozi da bi se utvrdilo da li je bilo psihološke manipulacije – kaže izvor Blica.

Četrnaestogodišnjakinja iz Kosovske Kamenice smještena je u prihvatilište Doma za nezbrinutu djecu “Duško Radović” u Nišu i osjeća se dobro. Njeni roditelji su doši u Niš, ali im dijete neće biti vraćeno dok se ne utvrdi da li su i na koji način umiješani u cijeli slučaj.

Kako “Blic” saznaje, utvrđuje se i identitet uhapšene M.B. (18) koja ima regularan njemački pasoš, ali koji po svemu sudeći pripada nekoj drugoj osobi. Zanimljivo je da ona iako ima njemački pasoš, ne govori njemački, već ruski, pa se postavlja pitanje njenog identiteta koji se utvrđuje.