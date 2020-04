Preminuo od korone: Majka posljednji put vidjela Dragoljuba kad ga je ispratila na dijalizu!

Koronavirus odnio je i prvu žrtvu u srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji! Bubrežni bolesnik Dragoljub Jovanović (47) iz opštine Leposavić preminuo je prije dva dana u KC Niš.

On je u nedjelju prebačen iz KBC Kosovska Mitrovica s potvrđenim koronavirusom u KC Niš, gdje je nažalost i preminuo. Majka preminulog Jovanovića Jovanka (76) smogla je snage da podijeli sa nama da je sina posljednji put vidjela prošlog ponedeljka, kada ga je ispratila na dijalizu.

- On je bio bubrežni bolesnik, ja još ne vjerujem da je moguće da je imao koronu! Mi smo živjeli zajedno, jeli, pričali, dobila bih i ja tu bolest - ne miri se ova majka s tom činjenicom i nastavlja:

- Kad su ga prebacili u Niš, zvao me je i tad smo se posljednji put čuli, rekao mi je: „Majko, nemoj da me zoveš, zaboravio sam punjač u Mitrovici, ispraznio mi se telefon“. Pitala sam ga: „Daco, zašto ideš u Niš?“, a on mi je rekao da ide u Niš da obnovi uput za Beograd. Poslije toga sam pokušavala da ga dobijem na telefon, al‘ nisam uspjela i preminuo je...

Jovanka Jovanović rekla je za Kurir da se Dragoljub tokom NATO bombardovanja 1999. borio protiv terorista OVK i da se tada živ i zdrav vratio kući.

- Ostala sam sama, bez mog Dace. Drugi sin je umro od tumora na mozgu kad je bio sedmi razred, a suprug nakon nekog vrijemena od tuge za njim. Da mi je da smognem snage da odem u Niš, ne znam da l‘ će mi dati, da odem da vidim dijete, bar mrtvog da ga vidim - ispričala nam je ona u suzama.

Radoš Milanović, brat od ujaka pokojnog Dragoljuba, naveo je za Kurir da se njegovom bratu stanje pogoršalo u posljednjih nekoliko dana, kao i da je počeo da povraća i ima dijareju.

- Prije nekoliko dana smo se čuli i rekao mi je da mu je potvrđena korona, teško je govorio, bio je loše. Ni minut nije trajao razgovor. Zvanično je stradao od korone, ali meni je cijela ta situacija nejasna, njegova majka je na nogama, kreće se, nema nikakve simptome. Valjda bi i ona imala. Vrlo malo kontakata je imao, išao je na dijalizu i nabavku, međutim, valjda bi se kod nekog od tih ljudi ispoljio virus... - ispričao nam je Milanović.