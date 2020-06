Predstavljeno novo oklopno borbeno vozilo M-20 MRAP 6x6

Ministar odbrane Republike Srbije Aleksandar Vulin i načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović prisustvovali su danas prikazu karakteristika i mogućnosti novog oklopnog borbenog vozila M-20 MRAP 6x6 u pogonu preduzeća „Zastava TERVO“ iz Kragujevca.

Riječ je o vozilu čija je namjena bezbjedno prevoženje jedinica i koje posjeduje visok nivo balističke i protivminske zaštite. Uz to, mogućnost otvaranja vatre iz vozila svrstava ga u rang najboljih svjetskih rješenja u toj kategoriji.

Ministar Vulin, nakon prezentacije vozila, istakao je da je srednjoročni cilj Vojske Srbije da se nijedan njen vojnik više ne prevozi u kamionu pod ceradom.

"Za nas je ogroman iskorak da imamo novo vozilo, koje je u stanju da bezbjedno, sigurno i brzo preveze naše jedinice i da ih pritom zaštiti od dejstava različitog streljačkog pješadijskog naoružanja, ali i različitih mina. Malo je zemalja u svijetu koje su u stanju da naprave ovakvo vozilo, ima ih desetak. Mi smo se danas učlanili u taj klub visoko-tehnološko razvijenih nacija i posebno sam ponosan što je ovo produkt naše pameti, naših inženjera. Ovo je FAP-ova platforma, a sve što je na njoj proizvedeno je u našoj zemlji i znanjem naših inženjera", rekao je ministar Vulin.

Prema njegovim riječima, za vojsku je velika stvar kada je u stanju da se oprema i naoružava iz domaćih sredstava, od domaćeg znanja i pameti.

"Ova vojska više, jednostavno, nije ista. Stvari se mijenjaju, na bolje. Zahvaljujući velikom povjerenju i ličnom doprinosu vrhovnog komandanta Aleksandra Vučića, sposobnosti da se obezbijede značajna sredstva, Srbija je ekonomski daleko snažnija, ali Srbija je odgovornija prema sebi i svojoj vojsci. Ovo je vojska koja će moći da se nosi sa bilo kojom drugom zemljom, koja je u stanju da sačuva svog vojnika, da mu omogući da bude siguran i bezbjedan – poručio je ministar odbrane.

On je istakao da je veoma ponosan na domaće inženjere, na sve koji su učestvovali u pravljenju tog prototipa i da se nada da će veoma brzo moći da kažu da uvodimo u naoružanje potpuno novo vozilo.

Pomoćnik ministra za materijalne resurse dr Nenad Miloradović istakao je da vozilo M-20 6x6 predstavlja ključni faktor za obezbjeđenje zaštićene mobilnosti pješadije Vojske Srbije, za koji je predviđeno da se ostvari kroz dvije familije borbenih oklopnih vozila točkaša domaće proizvodnje.

"Prva familija je već poznata, to su "Lazar" i "Miloš", vozila koja su bazirana na automotivnim komponentama sa nezavisnim vješanjem, od vrhunskih svjetskih proizvođača i ona su u klasi borbenih vozila kakva se inače koriste u zapadnoevropskim vojskama. Druga familija je bazirana na automotivnim komponentama – pouzdanim, robusnim, koje proizvodi naš FAP. To su vozila 6x6, kao što je ovo, i vozila 4x4. To je jedan jako kvalitetan sistem zavisnog oslanjanja mostova koji se proizvode u FAP-u, po Mercedesovoj licenci, a i ostale komponente, takođe, vrhunskog su kvaliteta", objasnio je Miloradović dodajući da opremanje vozilima iz druge familije znatno manje košta, kao i da se za isto vrijeme i ista sredstava može napraviti daleko veći broj vozila.

Kada je u pitanju nivo zaštite vozila, Miloradović ističe da je dostignuti kvalitet rezultat zajedničkog rada inženjera Vojnotehničkog instituta, Zastave TERVO i FAP-a, kao i da je zadovoljan postignutim rezultatima, a zbog velikog unutrašnjeg prostora obezbijeđen je vrlo visok komfor posade koja se u njemu prevozi, 3 plus 9 vojnika.

"Vozilo ima karakteristike modularnosti koje će omogućiti da se preradi u različite namjene, za prevoz teškog tereta, ranjenih itd. Moći će da nosi različite vrste naoružanja, a sa aspekta logistike bitno je da su ovo sve komponente koje se u najvećem broju proizvode u našoj zemlji", objašnjava Miloradović.

Prema riječima poručnika Lazara Stojnića iz Sektora za klasično naoružanje Vojnotehničkog instituta, koji je rukovodilac projekta na razvoju ovog vozila, riječ je o borbenom oklopnom vozilu 6X6 tipa MRAP (Mine-Resistant Ambuch Protected) i napravljeno je na platformi šasije FAP-a 2228 koja se koristi u naoružanju Vojske Srbije.

"Na toj platformi napravili smo jednu oklopnu varijantu koja služi za prevoz naših pješadijskih jedinica i isturanje radi dejstva u urbanoj sredini", istakao je poručnik Stojnić.

Govoreći o nivoima zaštite, uz osnovni nivo zaštite, razvijen je i dodatni modularni oklop, koji će se, kako je dodao poručnik Stojnić, koristiti u zavisnosti od namjene koju vozilo bude imalo u Vojsci Srbije.

"Kada je riječ o borbenim karakteristikama ovog vozila, ima turelu 12,7 mm i otvore na bočnim stranama i krovu kao puškarnice za posadu koje se nalazi unutra i koje može da dejstvuje iz unutrašnjosti vozila", naglasio je poručnik Stojnić dodajući da je riječ o kompletno oklopljenom vozilu koje pruža zaštitu posadi i koje sa donje strane ima protivminsku zaštitu.

Tokom današnjeg obilaska, ministru Vulinu i generalu Mojsiloviću prezentovane su karakteristike novog vozila, a izveden je i kratak prikaz rada izviđačkog odjeljenja prilikom zauzimanja borbenog položaja u slučaju zasjede.

Današnjem prikazu su prisustvovali i načelnik Uprave za razvoj i opremanje brigadni general Milan Popović, načelnik Uprave za obaveštajno-izviđačke poslove brigadni general Miroljub Čupić, direktor Vojnotehničkog instituta pukovnik dr Bojan Pavković i direktor preduzeća “Zastava TERVO” Zoran Adžić.