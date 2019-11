Predsjednik Srbije: Neki su mi dobacivali, iznenadilo ih je što sam došao pješice

Predsjednik Srbije Aleksdandar Vučić gostuje večeras na RTS u emisiji Upitnik”, gdje će govori o aktuelnoj političkoj, društvenoj i ekonomskoj situaciji u Srbiji.

Pred njegov dolazak, pred zgradom javnog servisa u Takovskoj ulici okupili su se aktivisti Udruženja "1 od 5 miliona", pristalice opozicije predvođene liderom Dveri Boškom Obradovićem, kao i pristalice SNS.

"Neki ljudi su mi dobacivali, iznenadilo ih je što sam došao pješice", rekao je Vučić.

"Pokušaću večeras da odgovorim na sva pitanja, pa i na sve što sam mogao da pročitam na pamfletima na ulazu, prije svega zbog mladih ljudi. Činjenica da neko pokušava da nekom zabrani da dođe u emisiju… Došao sam poslije šest mjeseci, čini mi se važnim u trenutku kad povećavamo plate i penzije, kada otvaramo nove fabrije. Da vi pokušate nekome da spriječite dolazak? Nisu tu nikakvi studenti, Bastać, Obradović… Oni su uradili stvari koje su se dešavale samo u Minhenu 30-ih godina. Govorili su da ne smijem ni u Skupštinu. Našli smo ustavnu mogućnost da dođem kao predsjednik i odgovorim na pitanja, a oni su ispred pokušalio da me spriječe. Pokušalu su da me spriječe i da radim u predsjedništvu, izmišljali su tajne rolaze. Ja te prolaze nisam vidio. Ovo je loša poruka za sve ljude, i zahvalan sam svima koji nisu pokazali nervozu. Hvala tim ljudima na podršci, ali ih molim da to ne rade, jer hoću da izbjegnemo sukobe. Ponosam sam na to što niko od njih nije stradao, niko nije uhapšen zbog svog političkog djelovanja. Oni koji su napali Borka Stefanovića su procesuirani", rekao je Vučić i dodao da je "pokušavanje da se nekome spriječi kretanje fašizam".

"To je njih nekoliko koji znaju da nemaju podršku naroda. Zato mi moramo da budemo pažljiviji. Zato sam zahvalan našim ljudima koji su mi danas slali poruke. Mene mogu da gađaju, ali ću se boriti za sve ostal ljude, ne računajući ovih pet (Boška, Bastaća i ove). Tu sam napravio ključnu grešku: kada su zimus šetali, mislio sam da su ti ljudi dio njihove stranačke infrastrukture. Trebalo je da se borim za te obične ljude, za ovu djecu i stare, da im kažem da želimo da se borimo za normalnu zemlju, da se nikome ne dešava da im bude zabranjeno kretanje. Moja je dužnost kao predsjednika da odgovorim na svako pitanje i njima, a ne da biram kome ću da odgovorim a kome neću, kao neki. Znate zašto? Zato što mi je čista savjest", kazao je Vučić.

Na opasku voditelje da situacija ispred RTS liči na "miting i kontramiting", Vučić se složio, ali je naveo da je to okupljanje nezakonito.

"Itekako dobro znam da moram da budem taj koji će da pokazuje 10 puta manje snage nego što je ima i da stvari uvedemo u mirne vode. A neko traži incidente. Oni meni ništa ne mogu, mogu samo da me ubiju", kaže Vučić.

(Tanjug, Blic)