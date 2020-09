Predrag (21) je bio najmlađi pacijent na respiratoru

Od početka epidemije Niški klinički centar zbrinuo je više od 4.300 kovid pacijenata.

Trenutno je situacija najmirnija za posljednjih šest mjeseci, a osoblje na intenzivnoj njezi koje radi sa najtežim slučajevima posebno raduje oporavak najmlađeg pacijenta koji je bio na respiratoru, Predraga Nikolića iz okoline Leskovca.

Dvadesetjednogodišnji mladić primljen je u Niški klinički centar sa oštećenim plućima, jetrom, bubrezima. Poslije dvadeset dana na respiratoru još je u bolničkom krevetu, ali mu se bliži odlazak kući.

– Radujem se tome što ću konačno da izađem odavde. Čuo sam od doktora koliko je to bilo opasno, ali sada je sve super – kaže Predrag Nikolić.

Predrag je jedan od dvadesetak pacijenata koji su bili na respiratoru i uspjeli da ozdrave, ali bilo je i mnogo izgubljenih bitaka – za ljekare ni nalik na ranija iskustva.

– Oni budu svjesni, orijentisani i u samo kratkom vremenskom periodu, pola sata do sat vremena – navodi Milena Stojanović, najmlađi anesteziolog KC Niš.

– U ovim situacijama mi smo radili sve što je bilo do nas, ali nije bilo efekta. Takav osjećaj bespomoćnosti ja nikada do sada nisam imala – naglašava dr Nada Pejčić, anesteziolog iz Leskovca.

U intenzivnoj njezi je za šest mjeseci bilo oko 1.200 obolelih od kovida 19, pa je sa ne kovid pacijentima bilo dvostruko više bolesnika.

– Došli smo do nekih desetak pacijenata i zaista me strah sada pod novim uslovima da ne dođe opet do porasta broja zaraženih – ističe Goran Milošević, koordinator kovid intenzivne njege.

Doktorka Pejčić strahuje od povećanja broja zaraženih.

– Sada, kada čujem muziku iz nekog stana što asocira na žurku ili kada vidim javnu svirku bilo gdje, moja prva pomisao je – sad će opet da nam se poveća broj pacijenata – dodaje doktorka Pejčić.

Radmilo Janković, pomoćnik direktora KC Niš, kaže da su se dobro organizovali posljednja dva mjeseca.

– U tom pravcu ćemo dočekati sljedeći talas. Nadamo se da ćemo moći da zatvorimo sve kovid objekte, ali mislim da to neće biti realno – dodaje Janković.

Uz mnoge nepoznanice koje je epidemija donijela jedno je sigurno – i za kovid 19, kao i za sve ostalo, lična odgovornost i prevencija najbolja su zaštita.