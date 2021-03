Poznati ljekar (66) pokušao da obljubi djevojčicu (12)

U Višem sudu u Novom Sadu u ponedeljak je počelo suđenje penzionisanom doktoru Š. T. (66) iz Novog Sada, protiv kojeg je Više javno tužilaštvo u tom gradu podiglo optužnicu zbog sumnje da je pokušao da obljubi dvanaestogodišnju sugrađanku. Glavni pretres je od početka zatvoren za javnost radi zaštite maloljetne žrtve.

Kako prenosi Blic, doktor je u ponedeljak iznio svoju odbranu, a saslušana su i tri svjedoka. Maloljetna žrtva tek treba da predoči svoju izjavu, iz sobe za osetljive svjedoke. Naredno ročište je zakazano za 7. april.

Poznati ljekar sudske medicine, uhapšen je 5. marta 2020. godine pod sumnjom da je primoravao djevojčicu da ga dodiruje po intimnim dijelovima tijela, a sve se, kako saznajemo, dešavalo od 2018. do početka marta prošle godine, kada je i uhapšen. On se od tada nalazi u pritvoru. Djevojčicu je, kako se sumnja, na to primoravao u više navrata, a navodno joj je za to davao novac.

O svemu što joj se dešavalo, djevojčica je pisala u svom dnevniku, u kojem je, kako saznajemo, između ostalog zapisala da “ide kod starijeg čike, i da joj on zauzvrat daje novac”. U jednoj od prostorija novosadske osmoljetke, koju djevojčica pohađa, slučajno ga je pronašla drugarica koja je iz radoznalosti pročitala nekoliko strana, i tako se sve otkrilo. Slučaj seksualnog zlostavljanja dvanaestogodišnjakinje, policiji je prijavio Centar za socijalni rad u Novom Sadu, čiji su stručnjaci obavili razgovor sa djevojčicom.

O onome što joj se dešavalo, devojčica nikome nije pričala, već se povjeravala svom dnevniku. Ko zna koliko bi trpila seksualno zlostavljanje da ta sveska nije sasvim slučajno pronađena.

Prilikom pretresa doktorovog stana i vikendice na Ribarskom ostrvu, policija je oduzela mobilni telefon, tablet i računar kako bi se utvrdio sadržaj u njima.

Poslije saznanja o hapšenju poznatog doktora sudske medicine, “isplivao” je i podatak da je Š. T. 2009. u Osnovnom sudu u Novom Sadu bio osuđen na godinu dana zatvora, uslovno na pet godina, zbog nedozvoljenih polnih radnji, a na toliko mu je bilo zabranjeno da se bavi ljekarskim pozivom.

Nesmetano radio?

I pored zabrane, kako nezvanično saznajemo, Š. T. je dolazio na posao u Institut za sudsku medicinu gdje je bio zaposlen sve do 2019. godine, kada je penzionisan. Nesmetano je radio, ali dok je trajala zabrana, nije bio angažovan kao sudski veštak.