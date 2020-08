Poznata lokacija Đinđićevih atentatora: Promijenili identitet, imaju poslove

Mafijaši pokajnici - Miladin Suvajdžić zvani Đura Mutavi (55), svjedok saradnik na suđenju za ubistvo premijera Zorana Đinđića, i Nenad Šare zvani Škene, nekadašnji pripadnik JSO, zaštićeni svjedok u procesu za ubistvo Ivana Stambolića, promijenili su identitet i sklonjeni su u Ameriku.

Oni su čak promijenili lični opis, a njihove adrese znaju samo tajne službe zemlje u kojoj se nalaze.

- Đuri Mutavom je data mogućnost da uđe u program zaštite pod drugim identitetom. Najprije je promijenio ime u Mladen Đurić, ali njegovo pravo ime i adresu znaju samo njegova uža porodica i služba za zaštitu svjedoka države u kojoj živi. Čak i naša služba malo zna o njemu. On i Škene su u državi koja ima ugovor sa Srbijom jer i mi njihove mafijaše pokajnike držimo pod nekim drugim identitetom. Koliko sam čuo, negdje su u Americi. Obično im se ponude velike zemlje poput Amerike, Kanade i Australije. Tamo nemaju stalnu zaštitu. Nešto su plaćeni i imaju posao. To je najbolja varijanta za njih. Nema ih nigdje, ne postoje više - kaže izvor koji je učestvovao u istragama za ubistvo premijera Đinđića.

Đura Mutavi se posljednji put u javnosti pojavio 2016. na suđenju za ubistvo Slavka Ćuruvije. Tokom bjekstva, Mutavi se koristio lažnim dokumentima izdatim na ime Zorana Ilića, Radenka Ilića, Boška Balaća, Draga Ćerketa, Dragana Obradovića, Darka Petrovića i Kojice Pavlice.

Svjedok saradnik o kome se najmanje zna je Nenad Šare, nekadašnji pripadnik knindži i JSO, koji je radio kao šef obezbjeđenja Milorada Ulemeka Legije.

Kriju se u Americi?

Škene je ostao upamćen po snimku sa Fruške gore, gdje je 29. marta 2003. u jeku akcije „Sablja“ policiji pokazao gdje je zakopano tijelo ubijenog Stambolića.

Ono što je sumnjivo jeste to da je na lice mjesta dovedena nepoznata osoba, koja je na uviđaju insistirala na tome da joj ne skidaju fantomku, pod izgovorom da se plaši za bezbjednost porodice, supruge i djece. Činjenica je da Škene u tom trenutku nije imao djecu i da su on i supruga do tada bezuspješno pokušavali da dobiju potomstvo. Interesantno je i to da nije htio da odgovara na određena pitanja, između ostalog na pitanje istražnog sudije o identitetu tri osobe koje su ubile i zakopale Ivana Stambolića!

Posle Fruške gore, Škene se u ulozi svjedoka saradnika pojavio samo još na suđenju za ubistvo Stambolića, gdje je svjedočio iza zatvorenih vrata.

Za razliku od Mutavog i Dejana Milenkovića Bagzija, Ljubiša Buha Čume je odbio da uđe u program zaštite svjedoka. Ipak je godinama imao policijsku zaštitu, ali mu je 2014. godine ukinuta. Od tada je u zatvoru proveo više od dve godine zbog optužbe za ugrožavanje sigurnosti i pretnji bivšoj supruzi i pripadniku njenog obezbjeđenja. On je izjavio da se osjeća kao "glineni golub"