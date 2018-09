Otklonjen kvar: Avion Er Srbije sletio u Hurgadu VIDEO

Avion "Er Srbije" "Goran Bregović" koji je sinoć, zbog dima u kokpitu hitno sletio na Kipar, nastavio je jutros let ka Hurgadi i uspješno sletio na odredište.

Kako javlja TV Prva, tehnički problemi zbog kojih je avion srpske avio-kompanije koji je prevozio turiste u Hurgadu prinudno sletio na aerodrom na Pafosu, je otklonjen.

Avion Er Srbije na letu JU7210 na liniji Beograd-Hurgada prinudno je sletio sinoć na Kipar zbog dima u kabini. Avion je na kiparskom aerodromu čekao veliki broj vatrogasnih kola, hitne pomoći i policije.

Πάφος: Αναγκαστική προσγείωση αεροπλάνου λόγω ένδειξης φωτιάς pic.twitter.com/BjW3ZEuPSH — PafosNet (@PafosNet) September 18, 2018

Putnici, njih 143, i članovi posade su evakuisani, a kako su rekli kroz prozore se nije vidielo ništa od dima. Neki mediji su prenijeli da se najverovatnije zapalio dio za prtljag u avionu. Njima se, kako su kazali, niko nije obratio pa su mislili da su sletjeli u Larnaku. Iako neki među njima tvrde da je sve izgledalo dramatično, iz kompanije "Er Srbija" "smiruju situaciju".

Kompanija Er Srbija saopštila je da je čarter-let JU7210 od Beograda do Hurgade u Egiptu preusmjeren u Pafos na Kipru, zbog tehničkih razloga i mjera predostrožnosti.

"Er Srbija žali zbog neprijatnosti i čini sve što je u njenoj moći da osigura da se let nastavi što je moguće prije. Posljedično, povratni let JU7211 iz Hurgade do Beograda kasniće sedam i po sati, a gosti su obaviješteni o kašnjenju", dodaje se u saopštenju.

Kompanija navodi i da "čini sve da svede potencijalne neprijatnosti po goste na najmanju moguću mjeru" i naglašava da su "bezbjednost gostiju i članova posade najvažniji prioritet za Er Srbiju".