Potvrđeno: Korona napada testise, postoji šansa da muškarci ostanu sterilni

Srđa Janković, potvrdio je navode ljekara Branimira Nestorovića.

- Zapaljenje testisa je komplikacija mnogih virusnih infekcija. Na primjer, poznato je da virus zauški to izaziva, pa je ranije pre MMR vakcine bilo mnogo slučajeva godišnje kada su dječaci, nažalost imali komplikacije i ponekad ostajali sterilni. Covid-19 daleko rijeđe izaziva takvu komplikaciju nego virus zauški. Koliko često se to dešava zavisi od podataka, ali to jeste nešto što je moguće. Međutim, ovako kako je izrečeno, ako bismo shvatili doslovno da se dešava svakome ko se zarazi, ne bi stajalo jer se radi o nečemu što se dešava malom procentu ljudi - kaže on.

Prethodno, doktor Nestorović je rekao da je "korona jedini respiratorni virus koji napada testise" i da će se tek vidjeti kakve će posljedice imati ljudi koji su preležali koronu.

Dva razloga zašto je virus slabiji

Dr Janković komentarisao je i navode da je virus oslabio u odnosu na period od prije nekoliko mjeseci.

- Ono što vidimo jeste donekle veći dio oboljelih ljudi bez simptoma, tzv. asimptomatskih pacijenata ili onih sa blagom slikom bolesti. To je posljedica toga što se zarazilo više mladih i zdravih ljudi koji takođe, pojedinačno govoreći, mogu imati faktore rizika za razvijanje teže kliničke slike koje ne vidimo - rekao je on.

Kako kaže, drugi razlog jesu toplota i ljetnje vrijeme, koje su barem koliko-toliko uspjeli da ublaže potencijal virusa.

- Ta teorija je logički utemeljena mada je teško provjeriti je egzaktno. Vidjećemo na jesen ako tada kliničke slike oboljelih budu teže. Tu je i ona hipoteza da virus može izgubiti virulenciju, ali to je proces koji su mikrobiolozi i virusolozi posmatrali i on je definitivno dugoročan, tako da u ovom trenutku nemam dokaze da je virus izgubio sposobnost da nam naudi - ističe on.

Da li je sada pravi trenutak da se zarazimo? Janković smatra da nije.

- Većina virusologa, mikrobiologa i ostalih stručnjaka smatra da požurivanje kovid imuniteta nosi preveliki danak u ljudskim životima. Ako pustimo infekciju namjerno, čak i uz pokušaj da zaštitimo rizične grupe, možemo uvijek očekivati da će uvijek i među mlađima biti onih sa težom kliničkom slikom i koji su životno ugroženi. Ako to ne želimo mi moramo da usporavamo epidemiju, a ne da ubrzavamo stvaranje kolektivnog imuniteta - zaključuje.