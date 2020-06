Potresan govor kćerke doktora Lazića: Srbi, gdje god da ste, ne dajte svoje svetinje

Srbi, gdje god da ste, ne dajte svoje svetinje, poručila je Nina Vujošević, kćerka pokojnog dr Miodraga Lazića, u potresnom govoru prilikom posthumnog uručenja ordena Svetog Romana hirurgu koji je preminuo boreći se protiv epidemije virusa korona.



Nina Vujošević primila je orden koji je njenom ocu, čuvenom ratnom hirurgu dr Miodragu Laziću, dodijelila Eparhija niška.

Orden joj je uručen na Vidovdanskoj akademiji u porti Sabornog hrama u Nišu pred više od 200 boraca iz Republike Srpske, Ilidže, Istočnog Sarajeva.

Kako prenose Novosti, Nina se trudila sve vreme da ostane jaka, ali velika bol na njenom licu nije mogla da bude nevidljiva i bila je na ivici suza, održavši i potresan govor.

"Hvala vam na velikom priznanju u kome je još jednom odlikovan moj otac Miodrag Lazić, vaš doktor Lazar. U velikoj smo žalosti, ali smo izuzetno ponosni jer je odlikovan najvećim odlikovanjem Eparhije niške, ordenom Svetog Romana. Majke pričajte djeci priče o našim herojima, Srbi, gdje god da ste, ne dajte svoje svetinje. Čuvajte svoje heroje od zaborava, njima u čast pjevajte "Marš na Drinu", poruka je jasna, svi smo isti narod", rekla je ona.

Kako je dodala kćerka čuvenog hirurga, doktora Lazu "pamtite po dobru, svi oni koje je dobrom zadužio i svi ostali koji su slušali priče koji su prerasle u legendu o njemu, ratnom i mirnodopskom ljekaru, napaćenom srpskom narodu".

"To je legenda koja je potrebna Srbima, legenda koja će nadživjeti sva njegova djela. Stradao je na posljednjem bojnom polju, u akciji spasavanja u koje je dobrovoljno krenuo. Krenuo je ne osvrćući se, bez premišljanja i bez straha, jer on nije bio važan, bio je važan njegov narod, njegova otadžbina. Krenuo je sa izrekom cara Lazara koji je rekao: "Bolje da nas unuci žive pamte, nego da nas sinovi žive zaborave". I sve to sa skromnom posljednjom željom: "Ispratite me sa pjesmom "Marš na Drinu". Vječna slava herojima", rekla je kćerka dr Lazića.