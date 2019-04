Potraga za vozačem: Albanac oteo dvije srpske djevojčice

Kosovska policija traga za Albancem iz Gračanice koji je nasilno zarobio srpske srednjoškolke koje je prevozio iz centra grada do njihove kuće

One su stopirale tražeći prevoz do Lapljeg Sela. U jednom trenutku zaustavio se automobil i one su zamolile Albanca da ih preveze do kuće.

"Vozilom je upravljao Albanac. On je stigao do Lapljeg Sela, ali se tu nije zaustavio već je nastavio da vozi. Učenice su plakale i molile ga da stane, da ih pusti da idu kući, ali je on odbijao to da uradi",kaže za Informer izvor iz Kosovske policije.

Kada je konačno zaustavio vozilo, djevojčice su pobjegle i otišle kući.

"Njihovi roditelji su pozvali policiju i od tada traje potraga za vozačem. Znamo model vozila i boju jer su ga usnimile kamere sa jednog objekta", potvrdio je izvor.

"Ovaj incident je upozorenje da svakodnevno moramo raditi na povećanju bezbjednosti, pogotovo kada je vrijeme odlaska odnosno povratka učenika svojim kućama", rekao je gradonačelnik Gračanice Srđan Popović.

On je kazao da je srpsko stanovništvo u opštini Gračanica veoma uznemireno i uplašeno.