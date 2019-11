Potpisan ugovor o izgradnji 77 kilometara savremenih puteva

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Zorana Mihajlović i izvršni direktor azerbejdžanske kompanije "Azvirt" Kemil Aliev potpisali su danas komercijalni ugovor za izgradnju dionice auto-puta Ruma-Šabac i brze saobraćajnice Šabac-Loznica, čija je vrijednost procijenjena na 467,5 miliona evra.

Aliev je rekao da mu je zadovoljstvo što učestvuje u izgradnji Srbije i poručio da su njena najveća vrijednost vrijedni i sposobni ljudi.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da je ovo velika i divna vijest za cijelu Srbiju koja iz dana u dana napreduje i bilježi ekonomski rast među najvećim u regionu i Evropi.

On je naveo da će novim putevima u Srbiju doći ne samo novi investitori, što će značiti otvaranje novih pogona i radnih mjesta, nego i turisti.

"Ovim projektom, za koji se nadam da će biti dovršen do kraja 2023. godine, dobićemo 77 kilometara najmodernijih saobraćajnica. Mi time radimo ogroman posao i donosimo prosperitet i Srbiji i regionu", rekao je Vučić novinarima nakon ceremonije potpisivanja ugovora.

On je dodao da će ovom dionicom, uključujući most na Savi kod Šapca i put od Kuzmina do Bijeljine, biti završene sve putne komunikacije prema Republici Srpskoj i BiH.

"To područje uz Drinu je pusto. Ovo će biti način i daćemo tim ljudima priliku da žive", rekao je Vučić