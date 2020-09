Potpisan sporazum između Beograda i Prištine!

Prvi je ovo sporazum između Srbije i tzv. Kosova od ponovnog pokretanja dijaloga, od prije samo nekoliko mjeseci. Nakon Vašingtonskog sastanka, delegacije Srbije i Prištine putuju u Brisel na dalje pregovore.

President @realDonaldTrump just announced a historic breakthrough between Serbia and Kosovo! pic.twitter.com/ePVbnAHvMB

— The White House (@WhiteHouse) September 4, 2020