Postavio ringišpil bez dozvole, a poslije nesreće pobjegao

U selu Kolut kod Sombora juče je povrijeđeno osmoro djece, među kojima je i jedno sa teškim povredama, kada je pukao nosač ringišpila dok se okretao. Svi su stabilnog stanja, potvrđeno je za Telegraf, a u toku je prikupljanje podataka o okolnostima nesreće, kazali su nam iz Osnovnog javnog tužilaštvu u Somboru.

Tim povodom interesovalo nas je ko izdaje dozvole za ringišpil i čija je odgovornost za nesreću. Iz JKP "Prostor" kazali su za Telegraf.rs da oni izdaju slične dozvole, ali da ovog puta to nije bio slučaj. Navode da nije riječ o javnoj površini na kojoj je ringišpil bio postavljen, te da o tome nisu mogli odlučivati oni.

Navodi da je riječ o crkvenom zemljištu, te da nije ni znao da se išta dešava, jer niko nije tražio dozvolu za postavljanje ringišpila.

- Ja kada dajem dozvolu imam rigorozna pravila, tražim ateste za najmanje igračke za djecu, kamoli za ringišpile. Kod mene to ne može da prođe nikako. To je za mene apsolutno divlje, ja za to ni ne znam - rekao nam je Nonković.

Potvrđuje da je davanje dozvola za postavljanje sprava u nadležnosti JKP "Prostor", te da se to odnosi i na autiće, na igrališta...

- Ne postoji način da bih ja to dao bez atesta svežeg, u kome se vide ispravnost i starost. Samo zato što su djeca na prvom mjestu - kazao je: - Normalno, oni su se spakovali i otišli. Ko je to uradio i sa čijim znanjem ne znam, nestali su još jutros netragom.

S obzirom na to da se događaj desio u crkvenom dvorištu, rekao nam je da je to u nadležnosti crkve.

- Da li je zloupotrebljeno ili ne, ja ne znam, nisam istražni organ. Znam sigurno da ja kada bih primijetio tako nešto, ili kada bi moji primijetili tako nešto, to bi odmah bilo prijavljeno komunalnoj ispekciji ili policiji da se provjeri vjerodostojnost dozvole, odnosno rješenja za rad - kazao je dodajući da JKP izdaje rješenja, a komunalna ispekcija i policija to kontrolišu i kažnjavaju: - Kada pustite nekog u vaše dvorište, a u vašem dvorištu se nešto desi, vi ste za svoje dvorište odgovorni.

Od predstavnika Odeljenja komunalne ispekcije i policije Sombor, odakle su nam rekli da je jedna koleginica zadužena za ovaj slučaj, nismo uspjeli da dobijemo odgovor do objave teksta. Probali smo da stupimo u kontakt i sa predstavnicima Mjesne zajednice Kolut, ali bez uspjeha.

Takođe, željeli smo da porazgovaramo sa nekim od predstavnika Crkve svetog Ivana Krstitelja u Kolutu, na čijem je imanju bio postavljen ringišpil, kako bismo provjerili da li im je iko tražio dozvolu i da li su je dali, međutim, ni sa njima do objave teksta nismo uspjeli da stupimo u kontakt.

Kako su nam mještani potvrdili, crkva je napuštena od sredine 20. vijeka.

Nije prva nesreća na ringišpilu

Krajem juna 2016. godine u selu Vinarce u blizini Leskovca, ringišpilska korpa udarila jednu djevojčicu u glavu i teže je povrijedila. Tom prilikom preminuo je vlasnik ringišpila, a mediji su naveli da je od stresa. Povređena djevojčica nije bila u životnoj opasnosti.

U oktobru iste godine ponovila se drama u Jaši Tomiću. Vrteška se raspala za vrijeme vožnje i lakše je povređeno "troje, četvoro" djece.

Posljednjeg dana jula 2013. godine incident se dogodio u Malom Crniću kod Požarevca. Tada je četvoro djece teže, a šestoro lakše povrijeđeno. Dvoje sa ortopedskim povredama prevezeni su u ambulantnim vozilom.