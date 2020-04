Porodila se trudnica zaražena korona virusom: Beba je izolovana i pod nadzorom

U GAK Narodni front zaraženo je 46 zdravstvenih radnika, a 75 je u samoizolaciji. Za posljednja 24 časa rođeno je 16 beba, a obavljena su dva carska reza. Jednim od ta dva carska reza porođena je i trudnica koja je zaražena korona virusom.

- Ona je zbog svog stanja prebačena u KBC "Dragiša Mišović", a beba je izolovana i pod nadzorom ljekara jer je rođena prije vremena - rekla je doktorka Branka Nikolić za TV Prva.

- Druga trudnica koja je pozitivna na Covid-19, a koja leži kod nas, smještena je na posebno odjeljenje, ne meša se sa ostalim pacijentima. Zaposleni, koji brinu o njoj, ne dolaze u kontakt sa nama - dodala je doktorka.

Ona je objasnila da se situacija u "Narodnom frontu" mijenja iz dana u dan.

- To je sasvim prirodno tokom pandemije. U narednim danima očekujemo da sve više osoblja bude pozitivno na korona virus. Za sada radimo normalno. To sto u posljednja 24 časa imamo 16 beba, to je jako lijepa vijest. U ovom trenutku imamo 32 djeteta u porodilištu o kojima brinemo, mi smo njihova prva bezbedna kuća.

Najveći problem i dalje su trudnice koje ne prijavljuju da imaju simptome korona virusa.