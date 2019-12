Porodica vjeruje da je oteta: Nestala Monika (12)

Porodica dvanaestogodišnje Monike Karimanović iz niškog sela Suvi Do, koja je juče nestala na putu do škole u naselju Brzi Brod očajna je što uprkos policijskoj ali i njihovoj potrazi, od djevojčice nema ni traga ni glasa.

Članovi porodice odbacuju mogućnost da je tinejdžerka pobjegla od kuće ističući da osim ranca i školskog pribora ništa sa sobom nije ponijela.

Jedino što je do sada utvrđeno je da je dijete ušlo u Brzi Brod jer je njen nailazak zabilježila kamera jedne firme koja se nalazi na početku naselja, ali do škole nije stigla.

Najteže je Monikinoj majci Aleksandri koja je ubijeđena da se njenom djetetu nešto strašno desilo jer kako tvrdi, njena djevojčica nikada ne bi svojevoljno otišla od kuće.

- Baka je ispratila u školu oko 7.20 sati, kazala joj je da će se vratiti ranije jer su joj skraćeni časovi. Čekala sam je do tri sata, a onda otišla u policiju jer moje dijete nikada nigde nije otišlo samo. Strahujem od najgoreg, vjerujem da je moje dijete oteto. Trebalo bi proveriti tu kameru koja je snimila, vidjeti da li je neko vozilo pošlo za njom nakon što je ona prošla. Mnogo je vremena prošlo, taj koji je oteo mogao je da napravi lažni pasoš i da je izvede iz zemlje. Njenoj muci nema kraja, ko zna šta joj rade - neprestano plačući pričala je prestravljena žena.

Rodbina i prijatelji ove porodice pretražili su područje od Suvog Dola do Niške Banje te suprotni dio grada sve do naselja Trošarina ali nisu otkrili nikakav trag koji bi doveo do rešenja misterije.

- Išao sam i na groblje u Brzi Brod, pretražio napuštene kuće, tražili smo je i po krugu Elektronske industrije, oko pruge, do Nišave... ništa nismo pronašli. Niko je nije vidio kao da je u zemlju propala. Policiji svaka čast, tu su bili čitavog dana, raspitivali se ali ni oni ništa nisu pronašli - opisuje potragu Monikin deda Miodrag Sulejmanović.

Stojan Osmanović, takođe djeda nestalog djeteta, uputio je dirljivu molbu mogućem otmičaru.

- Ako je neko drži, ako se udala a taj se krije jer je maloljetna pa se boji da će da odgovara, neka nam skrati muke. Neka zove sa skrivenog broja, samo neka kaže: "Živa je!". To će nam biti dovoljno, jer ovo više ne možemo da izdržimo - moli zabrinuti deda.

Aleksandar Osmanović, Monikin brat od tetke isključuje mogućnost da je nekog upoznala preko društvenih mreža.

