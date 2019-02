Poreska "udarila" na estradu, uhvaćeno njih 19

U Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike u Srbiji potvrđuju da je od 21. decembra 2018., Inspektorat za rad kontrolisao pojedine poslodavace kod kojih su provjeravali angažovanje estradnih umjetnika.

Srpske estradne zvijezde koje godinama zarađuju velike svote novca od nastupa na koncertima ili u klubovima, a na to ne plaćaju porez, ponovo su predmet kontrole poreznih organa i inspektora. Kako prenosi srpski Kurir, u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike u Srbiji potvrđuju da je od 21. decembra 2018., Inspektorat za rad zajedno sa Poreznom upravom kontrolisano 11 poslodavaca kod kojih su provjeravali angažovanje estradnih umjetnika.

"Vanrednim inspekcijskim nadzorima ukupno je obuhvaćeno 85 osoba. Prilikom izvršenih nadzora, inspektori rada su zatekli 28 izvođača, od kojih četiri zatečena muzičara nisu imali odgovarajuće licence. Prilikom nadzora, inspektori su zatekli i 19 osoba na radu na crno. Inspektori su donijeli tri rješenja o otklanjanju nedostataka iz oblasti radnih odnosa i podnijeli šest zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka zbog prekršaja iz oblasti radnih odnosa", prenose srpski mediji ali ne navode njihova imena.

Srpski estradnjaci slažu se s dodatnim kontrolama, a jedan od njih je i pjevač Aca Lukas (50).

"Ja godinama imam ugovor sa svim lokalima u kojima pjevam. Za mene je to normalna stvar, tako da za sve znam, a za druge ne znam niti mogu garantovati, niti me ne zanima. Ako ćemo živjeti u uređenoj zemlji, gdje se plaća porez, onda to tako i treba biti", rekao je za Kurir, a njegovo mišljenje dijeli i srpska pjevačica Mira Škorić (48).

"E, konačno lijepe vijesti. Tako i treba. Pa tako se to radi u uređenoj državi. Sve crno na bijelo. Za mene je to fenomenalno. Podržavam tu akciju i samo neka kontrolišu," komentarisala je Mira.