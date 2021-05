Nevjerovatan video napravljen na ulicama Niša u gluvo dobra noći kruži ovih dana društvenim mrežama.

Objavljen je na stranici nishnocu_official i izazvao je niz komentara!

Na snimku se vidi djevojka kako izlazi iz šahta nasred ulice polugola, bez majice, samo u brishalteru, poprilično zbunjena… Dočekuje je mladić koji uz mnogo muke uspijeva da je izvuče iz šahta i pomaže joj da se očisti. Dok se ona oblači i sređuje, on vraća poklopac iz šahta, kao da je to sasvim normalna stvar… Za to vrijeme pored njih prolazi nekoliko automobila, čak i jedan biciklista, koji gleda u čudu, ali ne prilazi da vidi šta se dešava… Na kraju oboje prelaze ulicu i udaljavaju se od “mjesta zločina”.

Komentarišući video neki su primjetili da su se to “Nindža kornjače i Ejpril O'Nil zaglavili u niškoj kanalizaciji tražeći učitelja Splintera”, dok su pojedini bili uvjereni da su mladić i djevojka imali intimni odnos u šahtu.