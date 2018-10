Polomljena tabla na prilazu manastiru Draganac

Јanjić je na svom Tviter nalogu ocijenio da je riječ o novom vandalizmu na Kosovu i Metohiji.

Tabla sa putokazom za Manastir Draganac nalazi se na raskrsnici magistralnog puta Gnjilane-Novo Brdo.

U manastiru živi deset srpskih monaha i jedini je "živi" manastir u Kosovskom pomoravlju.

Manastir Draganac izgrađen je za vrijeme kneza Lazara i posvećen je njegovoj ćerki Dragani.

The most recent act of vandalism in #Kosovo. Unknown persons damaged the road sign for the 14th century Draganac #Serbian #Orthodox #Monastery near Gnjilane #Balkans pic.twitter.com/5skCdtA4b2

