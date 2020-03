Policijski čas od 24 sata, ukoliko bi bio donijet na teritoriji Srbije, stupio bi na snagu već do kraja ove nedjelje i to bi podrazumjevalo da niko ne bi mogao da izlazi napolje, osim onih s radnim nalozima, saznaje Kurir!

Predsjednik Aleksandar Vučić u nedjelju veče je najavio mogućnost uvođenja policijskog časa od 24 sata ako građani ne prestanu da bez potrebe izlaze iz kuća.

- Još se čeka procjena epidemiologa o stanju u zemlji i rastu broja oboljelih kako bi moglo da se odluči da li će se uvesti ova rigorozna mjera zabrane kretanja tokom cijelog dana. Ukoliko bude potrebno, to će biti sprovedeno narednih dana, najvjerovatnije do kraja nedjelje. U praksi, to bi značilo da građani ne bi uopšte mogli da napuštaju svoje domove - objašnjava naš izvor blizak kriznom štabu:

- To bi podrazumjevalo da napolje smiju samo ljudi s radnim nalogom, dok bi ostali živjeli u režimu u kome su sada stariji od 65 godina. Ne bi postojala mogućnost odlaska u prodavnicu, već bi vojska, policija i volonteri donosili lijekove i osnovne neophodne namirnice građanima, bez ikakve mogućnosti da naručuju stvari koje im nisu potrebne - dodao je naš izvor.

Zamjenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić navodi da će odluka o eventualnom uvođenju zabrane kretanja od 24 sata zavisiti samo od ponašanja Beograđana.

- Ako se budu poštovale mjere Vlade, neće biti potrebe za tim. Prethodni vikend je pokazao da ima ljudi koji ne razumeju u kakvoj smo opasnosti. Bilo je situacija da neki mladi, bahati i pijani po parkovima napadaju komunalne milicionere, koji ih mole da se sklone. Samo od nas zavisi hoće li ova mjera biti donijeta ili ne - kaže Vesić za Kurir i nastavlja: - Još niko ne zna da li će biti uvedena potpuna zabrana kretanja, što podrazumjeva da Grad Beograd logistički organizuje dostavu namirnica po stanovima i kućama, ili će biti dozvoljen odlazak do najbliže prodavnice i nazad. Svakako, sve komunalne službe Grada normalno će raditi.