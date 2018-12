Policija presjekla primopredaju: Oduzeto 47 kg marihuane

Policija je zaplijenila 47 kilograma marihuane i uhapsila pet osoba zbog sumnje da su krijumčarili i preprodavali tu drogu, saopšteno je danas iz Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/ Srbije.

Uhapšeni se sumnjiče da su od decembra prošle do decembra ove godine na Kosovu i Metohiji nabavljali marihuanu u količinama od 15 do 40 kilograma, koju su transportovali do Subotice, gdje su dio prodavali, a dio krijumčarili u Mađarsku.

Uhapšena su lica čiji su inicijali A.S. /50/ i D.G. /45/, oba iz Subotice, S.S. /34/ iz Bujanovca, te policijski službenici Policijske uprave u Vranju Đ.S. /31/ i S.N. /31/ zbog sumnje da su izvršili krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet droge, navedeno je u saopštenju MUP-a.

Osumnjičeni S.S, Đ.S. i S.N. uhapšeni su prilikom primopredaje 30 kilograma marihuane licu A.S, a droga je bila sakrivena u vozilu "fijat multipla", bugarskih registarskih oznaka.

Policija je tokom istrage zaplijenila još 17 kilograma marihuane, manju količinu amfetamina, više putničkih vozila i jedan motocikl, kao i više hiljada evra.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Tužilaštvu za organizovani kriminal.