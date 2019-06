Policija osujetila UCJENU: Od biznismena tražila 15 hiljada evra za njih EKSPLICITNI video

Aleksandra R. i njen prijatelj preko Vajbera slali poruke njenom bivšem i tražili mu 15.000 evra da njegovoj porodici ne pošalju klipove na kojima su njih dvoje.

Aleksandra R. (48) i njen prijatelj Mladen Đ. (51) uhapšeni su zbog sumnje da su od kraja marta jednog biznismena s kojim je ona ranije bila u vezi ucenjivali i tražili mu novac, uz pretnju da će njihove kompromitujuće snimke seksa iz perioda kada su se viđali dostaviti članovima porodice ovog Beograđanina!

"Oštećeni je najpre pristao da im plaća 150 evra mjesečno, a onda im je dao još 4.000 evra kako bi prestali da ga ucenjuju. Kako se sumnja, oni su nastavili s ucjenom i tražili mu dodatnih 15.000 evra kako bi uništili kompromitujući materijal", saopštila je juče policija.

Finansijski pomagao

Aleksandra R. je, kako Kurir saznaje, do prije nekoliko mjeseci bila u vezi sa žrtvom ucjene. Navodno, on joj je i tada finansijski pomagao, a kada su prekinuli odnos, ona nije htjela da se pomiri s tim da više nisu zajedno i da je on neće finansirati. Odlučila je da unovči snimke i fotografije koje su napravili tokom seksualnih odnosa.

"U svemu joj je pomogao i njen prijatelj Mladen Đ. Beograđaninu su slali poruke preko Vajbera. On je neko vreme pristajao da im plaća, plašeći se da se ne obruka kod porodice, i dao im je 4.000 evra. Međutim, pošto ni poslije toga nisu prestali da mu prijete da će snimke vidjeti njegova porodica, on ih je prijavio policiji", objašnjava naš izvor i nastavlja:

Sve prijavio policiji

"Insistirali su da im plati još 15.000 evra da bi, navodno, uništili materijal. On je tada shvatio da ga nikada neće ostaviti na miru ukoliko bude pristao i zbog toga je sve prijavio nadležnima. Ugovorio je sastanak s njima u jednom kafiću u poznatom tržnom centru u Beogradu i policija im je stavila lisice tokom primopredaje novca", otkriva naš sagovornik.

Kako naš izvor otkriva, iako Aleksandra i Mladen tvrde da su prijatelji, ne isključuje se mogućnost da su oni u intimnim odnosima i da su zajedno smislili plan osvete bivšem ljubavniku Aleksandre R.