Pohapšeni protivnici gej parade u sukobu sa Žandarmerijom

Nedelja ponosa danas se završava se danas paradom koja se ove godine održava pod sloganom "Ne odričem se", a šetnja će krenuti u 17 časova u Beogradu.

Protivnici Parade sa druge strane okupili su se na raskrsnici kod Skupštine

Učesnici će proći ulicom Kralja Milana, potom se uputiti ka Trgu Nikole Pašića i Skupštini grada, a potom do zgrade Vlade Srbije i Nemanjinom do parka Manjež, u kome će se zabavni program nastaviti do 23 časa.

Protivnici Parade ponosa su se oko 16 časova koškali i sa pripadnicima Žandarmerije. Navodno je dio protivnika Prajda htio da se izdvoji i krene u susret učesnicima Parade ponosa, ali ih je Žandarmerija spriječila. Nakon što je Žandarmerija spriječila incidente, oni su u znak revolta legni nasred ulice.

Druga grupa pokušala je da pobjege u pravcu Crkve svetog Marka kako bi se susreli s učesnicima "Prajda", ali pripadnici Žandarmerije su ih fizički spriječili da to učine i izazovu još veće incidente.

U intervenciji policijskih snaga privedeno je između pet i deset osoba koje su protestovale, zato što su odbili da se pomjere sa trase Prajda, javlja Tanjugov izveštač sa lica mjesta.