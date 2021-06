POGINULI MAJKA I SIN “Trubio je kao da je pokušavao da upozori sve da nešto nije u redu, pa se zakucao pravo u drvo"

Majka i sin, Sunčica (45) i Jovan Gadžić (22) iz Gospođinaca poginuli su danas u stravičnoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u tom mjestu oko devet časova.

Jovan koji je upravljao vozilom marke “fijat punto” iz za sada nepoznatih razloga izgubio je kontrolu nad vozilom, sletio sa raskrsnice na uglu ulica Kralja Petra i Zmaj Jovine i direktno udario u drvo pored kolovoza.

– Bio je to stravičan prizor. Odjednom smo čuli da neko trubi i videli “punta” kako bukvalno prelijeće put i zabija se u drvo. Bez kočenja, bez ičega. Samo zvuk trube. Kao da je vozač pokušavao da upozori prolaznike da nešto nije uredu. Svi smo odmah pritrčali da probamo da im pomognemo, ali se auto bio zgužvao pa smo morali da razvalimo vrata kako bi ih izvadili iz kola – priča za Blic jedan od očevidaca ove porodične tragedije.

Kaže da je u pomoć odmah dotrčala i doktorka iz obližnje ambulante koja je čula strahovit udarac i pokušala i ona da pruži prvu pomoć povrijeđenima.

– Dok smo ih vadili iz kola doktorka ih je pregledala, čas jedno, čas drugo i pokušavala da im pomogne. Govorila nam kako da ih pomjeramo i da budemo pažljivi. Ubrzo je stigla i ekipa Hitne pomoći iz Žablja koja je preuzela povrijeđene, ali smo nažalost čuli da su oni poslije par sati preminuli u Kliničkom centru Vojvodine u Novom Sadu gdje su prevezeni zbog teških tjelesnih povreda – priča sagovornik.

Dodaje da se ovakva tragedija u selu ne pamti jer je Jovan bio sin jedinac i da se niko ne sjeća da su u jednom danu poginuli i majka i sin.

– Velika je to tuga. Cijelo selo je u šoku. Sunčica je bila divna žena i dobra komšinica, a sina je sa suprugom odgojila za primjer. Jovan je studirao u Novom Sadu i bio je pravi sportski tip. Igrao je često basket, nikada niko sa njim niti sa njegovom porodicom nije imao nikakav problem. Bio je omiljen u društvu, niti je pio, niti je pušio i nikako ne možemo da odgonetnemo šta se to desilo. Da li je došlo do kvara na automobilu pa nije mogao da ga obuzda ili je nešto drugo u pitanju stvarno ne znam. Znam i da je bio dobar vozač jer je do skoro vozio nekog “golfa”. Zaista je bio iskusan, a šta se sada desilo nikome nije jasno jer nije bilo ni tragova kočenja. Samo je sletio sa puta – kaže očevidac nesreće.

Policija je na licu mjesta vršila uviđaj preko četiri sata i još nije izdala zvanično saopštenje ovim povodom, a tijela nesrećnih sina i majke prebačena su u novosadski Institut za sudsku medicinu na obdukciju. Istraga je i dalje u toku.