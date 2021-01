Podizanje spomenika Stefana Nemanje za 17 dana

Zamjenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić obišao je danas radove na Savskom trgu i spomeniku Stefanu Nemanji koji će, kako je istakao, biti završen za 17 dana i poručio da je podizanja spomenika, na koji Srbija čeka osam vjekova, dokaz koliko se Srbija okrenula svojoj tradiciji i koliko ljubomorno čuva svoju istoriju.

Vesić je naveo da je dobra vijest za sve građane to što će konačno u januaru biti završen taj spomenik, a poručio je onima koji ne vole Stefana Nemanju i misle da to nije dobro za Srbiju, da će se to ipak dogoditi.

"Za samo godinu dana Srbija će podići spomenik Stefanu Nemanji i to na prijedlog predsjednika Aleksandra Vučića, poslije osam vijekova čekanja", istakao je Vesić.

Podsjetio je da je predsjednik Vučić nedavno bio u Hilandaru, gdje je rekao da će država pomoći obnovu manastira koji je podigao upravo Stefan Nemanja.

Zamjenik gradonačelnika je podsjetio i da je završen Hram Svetog Save na Vračaru, na koji se čekalo od tridesetih godina prošlog vijeka.