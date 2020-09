Počela nova runda dijaloga Beograda i Prištine

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sa visokim predstavnikom EU za spoljnu politiku i bezbednost i potpredsednikom Evropske komisije Žozepom Borelom, specijalnim predstavnikom EU za dijalog Beograda i Prištine @miroslav.lajcak i predsednikom Vlade privremenih institucija samouprave u Prištini Avdulahom Hotijem.

A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) on Sep 7, 2020 at 4:04am PDT