Plata oko 1.500 KM, a nema radnika: “Mladi se sunčaju ili sjede u kafani, a ovaj posao neće da rade”

Za mjesec dana berbe maline ove sezone u Srbiji moguće je zaraditi čak i 90.000 dinara, uz obezbeđen smeštaj i ishranu, ali malinari koje uskoro očekuje berba žale se da se suočavaju sa deficitom radne snage.

Specijalizovane sajtove za oglašavanje, društvene mreže i lokalne nedjeljnike ovih dana su preplavili oglasi u kojima malinari iz svih krajeva zapadne Srbije, naročito onih na nižim nadmorskim visinama gdje će prvi plodovi maline stići već za desetak dana, traže berače. Uz obezbjeđen smeštaj i tri obroka, beračima se nudi i dnevnica od 2.500 do 3.000 dinara, što bi za mjesec dana rada u malinjaku donijelo dobru platu do čak 90.000 dinara. Međutim, dio malinara koji je dao oglase tvrdi da i pored takvih uslova teško dolaze do radnika.

– Tražim berače koji znaju i hoće, a ne neradnike koji bi da se sunčaju u malinjaku – jedan je od takvih oglasa koji je postao viralan na društvenim mrežama, a koji je objavio domaćin iz Pecke kod Osečine koji na svom imanju crveno zlato gaji na oko 80 ari i koji, upravo zbog svog oglasa, želi da ostane anoniman.

– Deset dana je taj oglas na Fejsbuku i za deset dana od ne znam koliko poziva uspio sam da dođem do dvije žene, obe po 60 godina, iz sela oko Valjeva, koje stvarno znaju šta je malina i berba. A koliko sam imao poziva onih koji misle da je to izlet ili traže prevoz od svog mjesta i uveče do kuće, to i ne brojim! Nije ovo posao za svakoga, shvatam da je muka provesti više od 10 sati u jari i u trnju za koje treba da nabereš 60 kilograma, ali ne razumem da se mnogo mladih žali da nema para, zdravi su i pravi, a neće da se potrude da nauče – priča naš sagovornik, dodajući da su mu potrebna još dva iskusna radnika za mjesec dana intenzivne berbe.

Kako dodaje, ranijih godina je berače imao čak i iz BiH, a sada “mora da vodi računa kome će dati dnevnicu od 2.500 dinara, tri obroka i smještaj”.

Sa obezbjeđivanjem radne snage za svoj malinjak u kome gaji 15.000 struka sorte vilamet, problem ima i Desimir Šarančić iz Brodareva kod Prijepolja, koji je takođe dao oglas.

– U Prijepolju kukaju da nemaju posla, a kafane su pune. Sa područja moje opštine niko mi se nije javio, tako da ću berače morati da “uvezem” iz drugih krajeva, što podiže troškove. Zovu i mlađi i stariji, nadam se da ću za par dana ipak imati dovoljno ozbiljnih radnika – kaže Šarančić koji beračima daje dnevnicu od 20 evra, uz obezbeđen smeštaj i hranu.

Da je deficit berača potvrđuje za Blic i Dobrivoje Radović, predsednik Asocijacije proizvođača maline i kupine Srbije, iako, kako kaže, “uslovi za ovu vrstu sezonskih radnika u smislu plaćanja nikad nisu bili bolji, iako je malina nikad lošija”.

On podsjeća da od otkupljivača još niko nije izašao sa prijedlogom cijene, te da je Asocijacija tražila 1,75 evra po kilogramu. Jedan od dodatnih problema, kako su upozorili iz Saveza poljoprivrednih proizvođača zapadne Srbije, je što od nadležnih organa, sem preporuka za nošenje maski i rukavica i odstojanja, nisu dobili uputstvo kako da organizuju smještaj berača.