Pjevačica priznala da je učestvovala u paljenju kuće novinaru

Bojana Cvetković Šijacki, koja je juče uhapšena zbog paljenja kuće na novinara portala Žig info, sklopila je sporazum sa tužilaštvom o priznanju krivice.

Ona je nakon toga, na osnovu sporazuma, osuđena na šest mjeseci kućnog zatvora i novčanu kaznu od 50.000 dinara /oko 420 evra/, rekla je portparol tužilaštva Milica Ljubičić.

Druga dvojica osumnjičenih čiji su inicijali M.A. i N.I. ostaju u pritvoru koji im je juče određen, prenosi Tanjug.

Osumnjičenog M.A. terete za krivično djelo izazivanje opšte opasnosti, a N.I. za podstrekavanje u izvršenju ovog krivičnog djela, dok je Bojana priznala da je pomagala u izvršenju.

U kući bivšeg pripadnika MUP-a u Grockoj Milana Jovanovića, koji radi kao novinar portala "Žig info", u noći između 11. i 12. decembra izbio je požar, a sumnja se da su u garažu ubačeni molotovljevi kokteli.

U požaru je pričinjena materijalna šteta, a niko nije povrijeđen.

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović rekao je juče da su uhapšeni nalogodavac i još dvije osobe zbog sumnje da su zapalili kuću novinara Milana Jovanovića u Grockoj.

"Osumnjičeni I.N. dao je novac A.M. za izvršenje ovog krivičnog dela. A.M. se zajedno sa prijateljicom B.S.C. odvezao do kuće novinara Jovanovića. A.M. je izašao iz vozila, razbio prozor ciglom i ubacio flašu sa benzinom. Nakon toga su pobegli", rekao je Stefanović na konferenciji za novinare.