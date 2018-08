Pjevač napao muškarca koji je pokušao silovati djevojčicu

​​​​​​​Pjevač Dušan Milatović (29) iz Aleksinca tvrdi da su ga pretukla i izbola trojica muškaraca jer je prethodne noći, džogirajući u parku Brđanka, vidio pokušaj silovanja desetogodišnje djevojčice.

Kako kaže sve se dogodilo kada je oko tri sata poslije ponoći krenuo na trčanje.

- Čuo sam neko zapomaganje, kao plač djeteta. Prikrio sam se u mraku i vidio kako jedan stariji čovjek pokušava ili siluje djevojčicu staru od 7 do 10 godina. Mislim da je ipak bio pokušaj, da nije uspio - tvrdi Milatović koji se trenutno nalazi u bolnici.

Kako priča, kada je video šta se događa pritrčao je i nasrnuo na tog čovjeka.

- Prikrao sam se i počeo da ga tučem. Njoj sam rekao "bježi, bježi" - tvrdi mladi pjevač.

Kako dodaje, tada su se iz mraka pojavila još dva muškarca koji su bili sa još jednom djevojčicom.

- I oni su počeli da me udaraju, ali ja sam samo gledao da djevojčice pobjegnu - ispričao je Milatović za "Blic".

Kako kaže, djevojčice su mu rekle "Bježimo" i onda su otrčale.

- Tukli smo se sigurno 10 minuta. Jedan je izvadio nož. Zadobio sam rane po rukama i nogama. To je sve trajalo dok jedan nije prišao i udario me po glavi nekim predmetom i tada sam izgubio svijest - rekao je on.

On je rekao da po rukama i nogama ima dosta povreda od noža kako se branio i da ima šest kopči na glavi od udarca.

- Branio sam se i rukama i nogama. Kada mi je popustila leva ruka, kada me ubo nekim šilom u lijevi biceps, lijeva ruka mi je otkazala i onda su prišli i udarili me u glavu i izgubio sam svijest. Poslije su me šutirali, vidim po povredama. Povrede za sada nisu teške kažu ljekari nakon pregleda u bolnici u Nišu - veli Milatović.

Policija ne zna ništa o silovanju

Prema nezvaničnim saznanjima, policiju je obavijestila Hitna pomoć da je u parku ukazana pomoć muškarcu starom 29 godina pa se istražuju okolnosti povređivanja, ali prijave pokušaja silovanja nije bilo do sad.

Milatović je u Aleksincu poznat ne samo po učešću u Zvezdama Granda već i po tome što je 15 godina igrao košarku.