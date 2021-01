Pijan sletio pa ukrao tri vozila da izvuče svoj automobil

Protiv dvadesetogodišnjaka iz Negotina policija će podnijeti krivične i prekršajne prijave jer je jutros za kratko vrijeme ukrao tri automobila, izazvao saobraćajnu nezgodu i vozio u pijanom stanju.

Izgrednik je uhvaćen u jednom od automobila koje je oduzeo, kada je i alkotestiran i kada je utvrđeno da ima 0,56 promila alkohola u krvi!

"On je na ulazu u Svrljig, krećući se automobilom marke "opel zafira" sleteo sa kolovoza kod mesta zvanog "Pastirište". Budući da nije mogao da se izvuče iz snega, krenuo je po pomoć. Po svemu sudeći nije uspeo da nađe nikoga da mu pomogne pa je odlučio da "pozajmi" neko vozilo kojim bi izvukao svoj auto, jer nema drugog objašnjenja za to što je nadalje radio. Prvo je naišao na "pežo' koji je startovao i krenuo njime, ali je opet sleteo sa puta. Onda je naišao na "mercedes" koji je imao ključeve u bravi, pa je krenuo njime, ali se zagubio po lokalnim uličicama pa je ostavio i to vozilo i krenuo dalje. Na kraju je naišao na kombi "sitroen džamper" sa ključevima u bravi pa je njime pošao da izbavi svoj auto, ali ga je u tome sprečila policija", kaže izvor Blic.

Naime, on je ukradenim kombijem svratio prvo do pumpe da sipa gorivo, vidjevši da nema dovoljno goriva da stigne do svog vozila, kada ga je uočila ga je patrola policije koja ga je zaustavila i alkotestirala. Prvo je otkriveno da ima 0,56 promila alkohola u krvi, a potom i šta se sve prethodno dogodilo.

Protiv osumnjičenog će po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu biti podneta krivična prijava za tri krivična djela neovlašćeno korišćenje tuđeg vozila, ali i dvije prekršajne prijave iz Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima jer je sa jednim ukradenim vozilom izazvao saobraćajnu nezgodu, dok ga je policija zatekla da drugim vozilom upravlja pod dejstvom alkohola.