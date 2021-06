Petković: Ako KFOR ode, Dečani bi bili sravnjeni

Direktor Kancelarije za KiM Petar Petković poručio je danas da će Beograd insistirati da Kfor ostane na KiM i nastavi da čuva Visoke Dečane, jer bi taj manastir bio sravnjen sa zemljom ukoliko ga bude čuvala kosovska policija.

Sada bi da prekinu s obezbeđivanjem Visokih Dečana od strane Kfora, pa bi valjda kosovska policija trebalo to da čuva? Onog trenutka kada Kfor ode, i ne daj Bože da ode, a mi ćemo na sve načine insistirati da ostane, jer mora da ostane – pa Visoki Dečani bi bili sravnjeni sa zemljom – upozorio je Petković gostujući na Televiziji Tanjug.

On je naglasio da je manastir Visoki Dečani srpsko kulturno dobro, ali i biser svetske kulture baštine.

Ističe da je nastavak dijaloga i razgovor jedini način da se reše viševjekovni nesporazumi, ali ne tako što će sve da uslovljava Agim Kurti, koji misli da sve treba da počne od njega.

– Rješenje je da pregovaramo bez uslovanjavanja – poručio je Petković.

Kaže da je cilj jučerašnje sastanka u Briselu bio da se nastavi dijalog, ali da je Kurtijevo incidentno ponašanje u Briselu bilo ravno “čudu neviđenom”, kao i provokacija i za EU, jer je sabotirao dijalog.

– Tražio je da priznamo tzv. Kosovo, ponovo prijetio nekakvim tužbama za genocid, pa mu je predsjednik Vučić još jednom rekao – pošto toliko prijetiš, ajde jednom to i uradi, pa da vidimo da li ćeš to moći da izvedeš, i mnoge druge stvari. To ponašanje Kurtija je vrlo zabrinjavajuće, što su mogli da vide i predstavnici EU koji su predvodili taj dijalog. To se sve dešavlalo ispred Borela i Lajčaka – naveo je Petković.

Direktor Kancelarije za KiM Petković prenosi da je Vučić zamolio Kurtija da ništa ne čini u pravcu narušavanja bezbjednosti Srba na prostoru KiM, kao i da se Kurti tada pravio da nije čuo.

Zbog Kurtrijevog ponašanja predstavnici EU su više puta morali da intervenišu, dodao je Petković.