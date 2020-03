Perverznjak je u autobusu pipkao putnicu, samo je Ana skočila da je brani i isterala ga iz autobusa

Da gužva u autobusu dobro dođe džeparošima i kojekakvim perverznjacima, pokazuje i video snimljen na liniji 493, iz Beograda za Mladenovac.

Djevojka je snimila muškarca kako koristi gužvu da bi pipkao jednu od putnica. Kako je ispričala Ana, autorka snimka, muškarac je poznat od ranije putnicima na ovoj liniji, ali ga dugo nije bilo. A sve je počelo još kod Autokomande.

Prema njenim riječima, većina putnika je primijetila da se on “okomio” na ženu od oko 50 godina, ali niko nije reagovao, svi su se pravili da ne vide.

Osim nje, koja je odreagovala izbacivši ga iz autobusa. Ali je prethodno snimila perverznjaka na djelu.

– Žena se konstantno pomjerala i pokušavala da stavi torbu između njih, ali je on bio uporan i približavao joj se, koliko god se ona pomjerala. U početku se trljao o nju, ja sam prvo pomislila kako bus prikoči da je dodiruje, ali kad smo bili na auto-putu na pravcu on se i dalje trljao o nju, pomjerao se kao da bus koči, napred-nazad, poslije je krenuo rukom gdje sam ja snimila i kada smo došli do Malog Požarevca onda sam se razdrala na njega – kaže Ana za Telegraf.

Prema njenim rečima, pitala je nasrtljivca kako ga nije sramota.

– Rekla sam mu: “Ajde sad, marš napolje!”. Svi su ćutali. Rekla sam “Ajde neki muškarac neka reaguje, izbacite ga napolje”, svi su ćutali. On nije izlazio. Vozač je krenuo da zatvori vrata, ja sam se razdrala da otvori vrata i da neko reaguje, da ga izbace napolje, ako neće sam da izađe. Rekla sam mu: “Izlazi napolje, inače ću da zovem policiju”, svi su i dalje ćutali, ali je on izašao – priča Ana.

“Uplašila sam se”

Prema njenim riječima, žena koja je u ovom slučaju bila žrtva rekla je Ani da joj se učinilo, ali kad je primijetila šta se dešava, pokušavala je da se pomjeri i da postavlja tašnu između njih,

– Pitala sam je što nije reagovala, kaže, uplašila sam se, ipak sam žensko – prepričava Ana razgovor sa putnicom.

Dala mu je povoda?!

Muškarac je identifikovan kao Z. C. U komentarima na video ide se toliko daleko pa se kaže: “Ne bi on hvatao, da mu nije dala povoda” ili da “je kreten ona kao i on” i da je neko to zaključiio iako ne poznaje ženu, ali je sigurno da su oboje “ništaci”.

Video možete pogledati OVDJE.