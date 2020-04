Penzioneri će moći u šetnju tri puta sedmično, pod ovim uslovima

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je večeras nove mjere za penzionere.

- Što se tiče penzionera, naravno da poslije mjesec dana gube strpljenje. Ali smo sve radili da bismo ih sačuvali. Nismo željeli da ih izložimo rizicima. Najviše je izašlo oko 9 i po odsto naših penzionera, što me raduje, jer to pokazuje da su oni disciplinovani ljudi koji su izgradili ovu zemlju. Sada tražimo način da ih bar tri puta nedjeljno pustimo da izađu iz svojih domova. Naša ideja je da u 3 dana izdvojimo 8 sati za penzionere. Ne smiju da budu u kontaktu sa drugima. Ne smije da bude sat ili dva. Moramo da odvojimo najmanje 6 sati, svakom maksimalno pola sata. To će biti od sljedeće nedjelje. Ali moraćemo i tu da ih zaštitimo i da im obezbijedimo maske i molićemo ih da ne izlaze napolje - rekao je predsjednik.