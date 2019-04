Pedofilu za deceniju seksualnog zlostavljanja godina dana kućnog zatvora

Postupak protiv hranitelja M. M. (60) iz Šida koji je deset godina seksualno zlostavljao svoju štićenicu, počeo je ispočetka jer je sud utvrdio da je tužilaštvo sačinilo šokantan prijedlog nagodbe, po kojem je nasilnik mogao da prođe sa samo godinu dana kućnog zatvora sa nanogicom.

Nakon što je 31. decembra prošle godine napunila 18 godina, zlostavljana devojčica odlučila je da prijavi torturu dugu deset godina koju je proživljavala od svog hranitelja M. M.

Po prijavi devojčice, njemu je određeno policijsko zadržavanje nakon čega je izveden pred tužioca u Osnovnom tužilaštvu u Šidu-

Kako saznaje Blic, M. M. se branio ćutanjem, ali je priznao djelo nedozvoljene polne radnje nad štićenicom i sam predložio godinu dana kućnog zatvora, na šta tužilac pristaje.

Sudija je odbio ovaj sporazum, navodeći kao razlog te odluke da sankcija od godinu dana kućnog zatvora nije adekvatna, nalazeći da je seksualno zlostavljanje trajalo skoro deceniju.

Kako Blic saznaje od izvora upućenog u slučaj, period u kom je djevojčica zlostavljana ograničen je od 1. januara 2015. godine do 1. januara 2019. godine, što se ne podudara s iskazom oštećene da je seksualno zlostavljanje počelo 2011 – 2012. godine. Uz to, prvog dana januara 2015. godine djevojčica je imala 14 godina i jedan dan, što je u pravnom smislu ne prepoznaje kao dijete, već kao mlađeg maloljetnika. S tim u vezi, krivično djelo i zaprijećena kazna koji se stavljaju na teret M. M. automatski su bili umanjeni.

Djevojčica se obratila Fondaciji “Tijana Jurić” sa pitanjem da li Fondacija želi da je zastupa, na šta oni pristaju i dodjeljuju joj punomoćnika. Punomoćnik oštećene djevojčice na osnovu dokaza koji postoje u spisima predmeta ukazao je na to da smatra da se ne radi o krivičnom djelu nedozvoljene polne radnje koje se M. M. stavljaju na teret, već o krivičnom djelu obljube nad djetetom koja je izvršena zloupotrebom položaja, s obzirom na to da je on bio hranitelj djevojčice.

Prema Zakonu o krivičnom postupku, M. M. prijetila je kazna do 10 godina zatvora jer, kako stoji u zakonu, “nastavnik, vaspitač, staralac, usvojilac, roditelj, očuh, maćeha ili drugo lice koje zloupotrebom položaja ili ovlašćenja izvrši obljubu ili sa njom izjednačen čin sa maloletnikom koji mu je povjeren radi učenja, vaspitavanja, staranja ili nege biće kažnjen zatvorom od jedne do 10 godina”. Međutim, poslije sporazumnog priznanja krivice, umalo je nagrađen nošenjem nanogice.

Zahtjev za sprovođenje nadzora

Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i rodnu ravnopravnost u Novom Sadu u čijoj nadležnosti je Centar za socijalni rad u Šidu, povodom ovog slučaja odgovorio je “Blicu” da im je 21. januara Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja uputilo zahtev za sprovođenje nadzora nad stručnim radom Centra za socijalni rad Šid.

"Dana 28. januara 2019. godine ovaj sekretarijat se obratio Centru za socijalni rad u Šidu kako bi nam dostavio dosije korisnice usluga socijalne zaštite i spise predmeta koji se odnose na opštu i posebnu podobnost hranitelja. Dana 12. februara 2019. godine primljen je dosije korisnika usluga socijalne zaštite", navode u Pokrajinskom sekretarijatu.