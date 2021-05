Patrijarh Porfirije: Na Veliku subotu iščekuje se ispunjenje Hristovih riječi

Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije rekao je da se na Veliku subotu iščekuje ispunjenje Hristovih riječi, koje su se ispunile jer je Isus sišao u ad i pokidao okove.

- Svi koji su slušali riječ Hristovu i pratili ga uvideli su je on nešto što nije uobičajeno i očekivali su mnogo od Njega. Međutim, on je postradao i umro na krstu. Svi su se razbježali, svi su ga ostavili, ostalo je samo nekoliko žena. To su upravo one žene kojima će se Vaskrsli Gospod prvima javiti, one koje će biti blagovijesnice Vaskrsenja - rekao patrijarh Porfirije.

On je dodao da se na Veliku subotu iščekuje ispunjenje njegovih riječi, a one su se već ispunile jer je Isus sišao u ad, a nečastive demonske sile progutale mamac, uzele u čeljusti onoga koji ni na koji način nije sužanj vremena i prostora, prolaznosti, pa ni smrti, koji ni na koji način ne može biti podređen nečistim silama.

- Ušavši u ad on već sada sa sobom kida okove ada i sve one od Adama i Eve do naših dana pravednike koji su čeznuli za istinom, za večnošću, za ljubavlju, uzima u svoje naručje i unosi u tajnu Carstva nebeskog - rekao je srpski patrijarh.

Njegova svetost služio je Svetu arhijerejsku liturgiju u paraklisu Svetog Јovana Bogoslova na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, objavljeno je na sajtu Srpske pravoslavne crkve.