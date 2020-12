Palma širio koronu: Znao da je zaražen, a šetao bez maske i duvao ljudima u lice

Dragan Marković Palma, lider Jedinstvene Srbije koji se ovih dana negativno ističe po davanju antivakserskih izjava.

Bio je zaražen koronom virusom, ali je ipak učestovao u predizbornoj kampanji, šetao po Srbiji, svjesno prekršio mjere izolacije čak i izašao na glasanje i davao izjave bez maske.

Blic je istraživao poslije Palminih opasnih izjava o vakcinama i koroni, i saznao da se Dragan Marković Palma u junu, preciznije u nedjelji pred izbore, razbolio od kovida-19. Ipak, činjenica da je bolestan i da ne bi smio da dolazi u kontakt sa drugima, nije ga spriječila da izađe na glasanje.

Palmu smo uhvatili i da je neposredno poslije glasanja u izbornoj jedinici u rodnom selu Kačarevu skinuo zaštitnu masku sa lica i dao izjavu medijima. I dan danas postoji snimak te izjave na Jutjubu.

Palma se pomalo i sam ofirao. Nije pričao o koroni u vrijeme dok je bio bolestan, niti je imao i trunku savjesti da bar uputi javni savjet građanima da se čuvaju virusa, ali je zato tokom avgusta, dok se “šalio” na račun kovida, a onda je otkrio da je i njega korona zakačila, pa ga “nije bilo par dana”.

U toj izjavi Palma je rekao da se zarazio svega šest dana prije završetka izborne kampanje.

– Zarazila se i moja žena i stariji sin. Nas je 12 u kući i samo se nas troje zarazilo. To je dokaz da se ne prenosi tako lako. Svi smo se liječili u kućnoj izolaciji. Nisam imao teške simptome, malo temperature. Radio sam čak i sklekove – rekao je tada Marković.

Palmina računica – dva pišem, jedan pamtim

– Razbolio sam se šest dana prije završetka izborne kampanje. Bio sam u izolaciji sedam dana. A na glasanju sam bio jer sam dva dana, tačnije dan prije toga, dobio negativan test – tvrdi sada Palma.

Palma čudno računa svoje bolesničke dane, jer ako ih se dobro sjeća, praktično je čak i dan prije izbijanja bolesti već bio u izolaciji. A bio je zaražen svega pet, odnosno četiri dana.

Ali ako pređemo sa Palminih riječi na njegova djela, stvari postaju jasnije.

“Tri puta sam vadio krv iz brisa”

Palma je 14. juna, sedam dana pred izbore, bio na predizbornom skupu koalicije SPS-JS u Zrenjaninu. U zatvorenom prostoru u kom se okupilo nekoliko stotina članova obje stranke. Tada je, i po pravilima za koja je sam glasao, trebalo da bude u izolaciji. Baš kao što je u izolaciji trebalo da bude i po sopstvenoj izjavi u kojoj tvrdi da je sedam dana prije izbora bio u izolaciji.

Postoji snimak i sa ovog mitinga, o kojem su izvještavali i lokalni portali. Na tom skupu, osim bolesnog Palme, ni drugi nisu nosili masku…

Palma ima priču i kako se testirao.

– Ja sam se testirao prije toga u petak… Ja sam imao temperaturu samo 40 minuta… Nismo ni znali da imam koronu… Tri puta sam vadio krv iz brisa i bio sam negativan. Tek mi je rezultat brisa bio pozitivan – doslovce je rekao Marković, pričajući isprekidano.

U jednoj istoj izjavi, Palma je i znao da ima koronu, pa je bio u izolaciji, a istovremeno “nije znao” da je bolestan. Ipak, preciznu izjavu, ali i povišen ton, Marković ima u odgovoru na pitanje da li je na predizbornom skupu nekoga zarazio.

– Nisam nikoga zarazio, samo svoju ženu. Neću da slušam više doktora Predraga Kona i epidemiologe, jer sve što su rekli, slagali su! Rekli su da će korona nestati junu, julu i avgustu, pa se to nije desilo. Rekli su na početku da nosimo rukavice, pa su sad odustali od toga. Nema šta ko meni da priča o koroni. Ako neko zna nešto o tom virusu, to sam ja kome je šestoro od 12 ukućana bilo zaraženo. Ne znam da l se nekom u Srbiji to dogodilo – saosjeća Palma sa vlastitim problemima.

“Je l sam nešto slagao?” Jesi

Marković sada negira da je antivakser i da je za skupštinskom govornicom iznio antivakcinaške stavove.

– Nisam rekao da sam protiv vakcine, niti da se ne uzima vakcina. Samo sam rekao da nam se sad nameće ta tema i da vakcina u Srbiji nije obavezna, i šta je tu opasno? Je l sam nešto slagao? Podržavam sve doktore i epidemiologe, ali one koji rade, a neću da podržavam ove koji mi iz parka čitaju rezultate, pa imam utisak da rade u gradskom zelenilu, a ne u zdravstvu – nastavio je Palma.

“Ne razumijete vi seljaka, rođeni ste u liftu”

Marković tvrdi da nije ni protiv mjera Kriznog štaba.

– Nisam tražio da se raspuste mjere, nego samo da prestane da se priča o njima, koroni i vakcinama. Kon je tražio da se ograniči rad kafića i klubova kako se ljudi zbog glasne muzike ne bi drali i izbacivali kapljice. Pa, to je besmisleno! Ne razumijete vi, iz Beograda, seljaka. Vi ste rođeni u liftu – kaže Palma.

Marković ne vidi svoju odgovornost ni za organizaciju tradicionalnog Pantelejmonskog vašara u Jagodini, na kome je usred drugog talasa kovida-19 učestvovalo nekoliko hiljada ljudi, a retko ko je nosio masku i držao fizičku distancu.

– Napali ste me za taj vašar, a poslije njega niko nije u Jagodini zaražen od kovida-19. Od 10. do 27. avgusta nijedan oboljeli u Jagodini nije zabilježen – tvrdi Palma.

Ko želi, nek povjeruje.