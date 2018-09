Palma: Kosovski Albanci objavili rat Srbiji, EU i UN

Prvi put od Drugog svjetskog rata na tlu Evrope je neko objavio rat. To su učinili kosovski Albanci koji su danas terorističkim napadom upali na djelove teritorije opštine Zubin Potok i jezero Gazivode", izjavio je predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma.

On kaže da mu je teško povjerovati da su albanski teroristi to sami uradili, odnosno da nisu imali nečiju podršku.

"Ako neko u svijetu ponovo kaže da poziva obe strane na mir, onda taj ko to kaže stoji iza terorista iz Prištine. Ovde je samo jedna strana teroristička i ovde je jedna, albanska strana, danas objavila rat Srbiji, Evropskoj uniji i Ujedinjenim nacijama. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš je prekjuče rekao da za Ujedinjene nacije Kosovo nije država, za Evropsku uniju Kosovo takođe nije država, jer za to ne postoji konsenzus unutar Evropske unije, a što se Srbije tiče Kosovo nije i nikada neće biti nezavisna država", izjavio je Marković.

„Pozivam Ujedinjene nacije i Evropsku uniju da se prema teroristima sa Kosova i Metohije ponašanju kao i prema teroristima Islamske države. Srbija ne želi sukobe, a pogotovo ne želi rat, ali Srbija mora da vodi računa o svojoj državi i svom narodu. Pozivam Federiku Mogerini, koja je posrednik u dijalogu Beograda i Prištine, da se oglasi ovim povodom jasno, da mogu svi da razumiju šta je rekla. Prije neki dan sam izjavio da kosovske Albance ne interesuje Evropska unija nego Velika Albanija. Poslije današnjeg terorističkog čina to je valjda sada svima jasno. Jedinstvena Srbija stoji uz predsednika Srbije Aleksandra Vučića i kakvu god odluku da donese Jedinstvena Srbija će je podržati, jer znamo da će, kao i uvijek do sada, to biti u interesu Srbije i naših građana. Interpol takođe treba da aktivira potjernice srpskih vlasti protiv albanskih terorista, prije svega protiv Ramuša Haradinaja, koji je takozvani premijer i bez čijeg naređenja ovo nije moglo da se desi" rekao je Marković.