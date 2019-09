Bludne radnje: Četiri monaha i tri iskušenika napustili manastir Sveti Prohor Pčinjski, a kako otkriva naš izvor, oni su zapravo pobjegli od episkopa vranjskog, koji je htio da ih pipka.

Četiri monaha i tri iskušenika manastira Prohor Pčinjski Vranjske eparhije napustili su ovu svetinju, a kako Kurir nezvanično saznaje, oni su iz manastira otišli zbog vladike Pahomija, koji je pokušao da ih seksualno zlostavlja!

Prema nezvaničnim saznanjima, jedan od monaha dobio je kanonski otpust od vladike Pahomija, a ostali su krenuli za njim. Monah koji je dobio otpust navodno je trebalo da postane iguman, ali Pahomije to nije htio da dozvoli. Kao zvaničan razlog odlaska navodi se kanonski otpust, međutim, izvori Kurira iz Srpske pravoslavne crkve tvrde drugačije. Kao pravi razlog monaškog bijega iz ovog manastira navodi se sklonost episkopa Pahomija ka osobama istog pola i nepristajanje ovih momaka na njegove ideje i predloge.

"On (Pahomije, prim. aut.) ima sklonosti ka istom polu, ti ljudi nisu te vrste i nemaju te sklonosti kao on i otišli su. I igumanija Stefanida i sestrinstvo su prošle godine u martu pobjegli od njega", kaže izvor iz SPC i dodaje da je užasno to što Pahomije radi.

Ovo nije prvi put da ovakve optužbe idu na račun prvog čoveka Eparhije vranjske. Podsjetimo, Pahomije je završio na sudu 2003. godine zbog optužbi za pedofiliju. On je pred građanskim sudom oslobođen 2006. godine, kad je njegov predmet zbog optužbi za seksualno zlostavljanje četiri dječaka prebačen iz vranjskog u niški sud. Opštinski sud u Nišu tada je oslobodio Pahomija, koji je uvek negirao krivicu. U dva od četiri predmeta oslobodio ga je zbog nedostatka dokaza, dok su druga dva predmeta zastarjela.

Pored ovoga, 2013. Osnovno tužilaštvo u Vranju pokrenulo je još jedan postupak protiv vladike Pahomija, nakon optužbi magacionera eparhije, koji je vladiku optužio za seksualno zlostavljanje. Međutim, godinu dana kasnije tužilaštvo je utvrdilo da nema razloga za pokretanje krivičnog postupka.

Vladika Pahomije u razgovoru za Kurir kaže da pomenuti manastir nema toliko monaha, već da je samo jedan monah, Justinijan, dobio kanonski otpust prošlog četvrtka, ali zbog neprimjerenog ponašanja.

"Dobio je uslovni kanonski otpust iz razloga što se ponašao suprotno svim pravilima života u manastiru, pitajte njega šta je uradio. On je jedini monah, ovi ostali su bili gosti manastira", kaže Pahomije.

Kako saznajemo, monah koji je dobio uslovni kanonski otpust sada je u potrazi za drugom eparhijom.

