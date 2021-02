Pacijenti psihijatrijske bolnice pronašli preminulu sestru: "Umrla je na dežurstvu"

S. G, medicinska sestra u Psihijatrijskoj bolnici u Gornjoj Toponici preminula je noćas na radnom mjestu.

Ovu informaciju potvrdio je direktor ove zdravstvene ustanove dr Milan Stanojković koji je kazao da je smrt njihove koleginice velika tragedija za čitav kolektiv.

- Radi se prije svega o ličnoj tragediji ali i o veoma neprijatnom događaju za sve nas. To je bilo nešto potpuno neočekivano, bez obzira na to što je koleginica patila od određenog oboljenja o kojem zaista ne bih radi zaštite njene privatnosti. Međutim, bila je sposobna da radi i nije željela da bude na bolovanju - saopštio je Stanojković.

Kazao je da ne zna sve detalje te da je za smrt medicinske sestre saznao jutros od koleginice.

- Dežurna koleginica me je jutros obavijestila da je ta žena preminula na radnom mjestu, ali ništa drugo ne znam o tome. Mislim da detalji nisu ni bitni za javnost, to se dogodilo dok je dežurala, niko od nas to nije očekivao jer ništa nije ukazivalo da mi moglo da dođe do takvog događaja - objasnio je direktor bolnice.

Stanojković je rekao da ne zna koliko je preminula žena imala godina.

- Nemam te informacije, osim da se radi o osobi srednje životne dobi. Međutim, ono što znam je da je dugo radila u našoj ustanovi - kazao je prvi čovjek ustanave u kojoj je radila pokojna zdravstvena radnica.

Prema nezvaničnim informacijama, tijelo preminule žene pronašle su kolege koje su alarmirali pacijenti.