Ovo je Vladimir Šekularac (38), koji je danas poginuo na trci u Kraljevu

Vozač Vladimir Šekularac (38) iz Aleksandrovca poginuo je danas tokom trke na autodromu Beranovac kod Kraljeva.

Do udesa je došlo kada su četvorica takmičara pokušala da pređu uski mostić koji je bio loše obezbjeđen. Došlo je do naguravanja. Šekularac je izgurnut sa staze i sletio je s mosta. Nastao je muk. Sve kolege su u šoku. Vozači su jednoglasni, a to je da ih je napustio divan čovjek i dobar drug.

Trka je odmah potom prekinuta, a teško povrijeđeni Šekularac je, nakon što su ga pripadnici vatrogasno-spasilačke jedinice izvukli iz smrskanog automobila, sanitetom hitno prevežen u Opštu bolnicu „Studenica“ u Kraljevu.

Uprkos velikim naporima ljekara da ga reanimiraju i spasu mu život, nesrećni vozač je ipak podlegao povredama.