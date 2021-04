Ovo je čovjek koji je prorekao smrt Dražena Petrovića - Pogledao sam mu dlan i vidio saobraćajku

Mirko Milićević, legendarni košarkaš Crvene zvezde, Cibone i mnogih klubova po Evropi, ispričao je još jednom kako je 1990. godine u Zagrebu prorekao nesreću u kojoj će poginuti njegov prijatelj i saigrač Dražen Petrović.

- Bili smo u Salunu i Dražen, koji me je zvao Genije, je insistirao da njemu i njegovoj tadašnjoj djevojci manekenti Renati gledam u dlan, jer imam taj dar. Pogledao sam im dlanove i nisam rekao riječ. Kad je ona otišla pitao me je šta sam vidio, jer sam prećutao u prvom trentuku. Rekao sam mu: "Pusti Renatu. On kaže, zašto šta je? Kažem mu: "Ako oženiš Renatu, ja ću oženiti Adolfa Hitlera, ja sam njemu bliži njego ti njoj". Nasmijao se i čudno me pogledao kada sam mu rekao da vidim nešto jako strašno. Rekao sam mu: "Vidim ti saobraćajku, neka ti je Bog u pomoći!"

Milićević. je ispričao i da je odmah poslije nesreće u kojoj je Dražen stradao, nejgov stariji brat Aleksandar njihovoj majci ispričao za dešavanja u Salunu.

Podsjetimo, Dražen Petrović jugoslovenski i hrvatski košarkaš poginuo je u saobraćajnoj nesreći 7. juna 1993. godine na auto-putu nedaleko od Ingolštadta u 28. godini života

Hrvatska reprezentacija se iz Poljske se vratila avionom, ali je Dražen Petrović je na put krenuo automobilom sa djevojkom njemačkom manekenkom Klarom Šalantzi koja je bila za volanom.

Klara je vozila crveni golf, a uslijed slabe vidljivosti, mlada djevojka nije vidjela šleper koji se prepriječio na putu, te se zakucala u njega.

"Činjenica je da je Klara vozila prebrzo. Bila je mlad vozač, sa malo iskustva, i u takvoj situaciji nije baš mogla najbolje da se snađe. Zakucala se u šleper koji se prepriječio na putu brzinom većom od 160 kilometara na sat. Nije čak uspjela ni da reaguje, nije kočila. I da je pokušala da zaustavi svoje vozilo, pitanje je kako bi sve to prošlo sobzirom da se šleper ispred njih pojavio iznenada. A onda je uslijedio strašan udarac od kojeg je Dražen, koji je u automobilu sjedio na suvozačevu mjestu, poginuo", prepričavao je za hrvatske medije policajac Binder koji je prvi došao na mjesto nesreće.

Klara je u ovoj nesreći prošla sa lakšim povredama.

O nesreći nikad nije željela da priča.

Nedugo nakon Draženove smrti udala se za fudbalera Olivera Birhofa.