Ovako izgleda pretučeni momak koji se s ocem svetio

Priča o krvavoj suboti u Vranju, kada su se dogodile dvije tuče i gaženje automobilom, zaprepastila je cijelu Srbiju. Osveta zbog tuče mladića umalo se završila tragično, nasred ulice, pred prolaznicima, a prava je sreća da u cijeloj gunguli nije stradao još neko ko se našao u ili ispred pekare.

Fotografiju povređenog mladića Telegrafu je ustupio portal DN017, koji ju je objavio na svom Fejsbuk profilu.

"Ono što ste vidjeli na snimcima, samo je dio cijele priče. Najprije je mladić N.S. brutalno pretučen od strane obezbjeđenja kafića "Plato 017" i bačen u park. Kada se vratio kući i kada ga je otac vidio krvavog, sjeli su u automobil i napravili to što su napravili. Prava je sreća da niko nije stradao kada je automobil uletio na trotoar", rekao je jedan Vranjanac.

Kako kaže, žalosno je da se na taj način obračunavaju ljudi koji se inače u kraju ne smatraju nasilnim momcima. Naš sagovornik pita se kako je moguće da kafić bude otvoren u pola četiri ujutro i da li postoji neki drugi način koje obezbjeđenje može da primjeni osim gole sile, na primjer, da pozovu policiju.

"Ma šta da je radio taj momak u kafiću, da li je rješenje da ga neko tako brutalno pretuče? Ne kažem da je on bio cvjećka, ali postoji neki drugi način da se rješava problem. Neobično je i to da neki kafići u Vranju moraju strogo da poštuju propise, a da drugi rade do zore", priča naš sagovornik iz Vranja.

A snimak "pravde" toliko je brutalan, da je teško naći bilo kakvo opravdanje za ovakav potez oca i sina. Oni su radnike obezbjeđenja gaženjem doslovno pokušali da ubiju.